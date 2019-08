El sexy "look afro" de Lali Espósito acabó con polémica en Instagram

Lali Espósito de 27 años de edad, ha demostrado que con sus canciones puede llegar muy lejos, por eso no solo tiene fans en la Argentina, sino en diversas partes del mundo. Muchos de sus seguidores, ni siquiera hablan nuestro idioma pero aun así bailan y “agitan” las canciones de la bella morocha.

La actriz y cantante resulta ser una especie de “bomba” que siempre sorprende con su estilo, looks y su curvilínea figura. De hecho, no solo deslumbra a sus fans cuando está arriba del escenario sino que también lo hace con algunas postales que usualmente sube a Instagram.

La estrella pop, encendió las redes esta vez con una foto muy sexy de ella. En la imagen se la ve a Lali Espósito solo con ropa interior de la famosa marca Moschino pero además con un extravagante look súper ochentoso y su cabello al "estilo afro", con la permanente.

Los famosos y los mensajes para Lali Espósito

La actitud Mariana Espósito, demuestra que se siente súper segura. La postal provocó un cimbronazo en Instagram y de hecho, algunas famosas, como Miss Bolivia le escribieron "Ah, bueno...", María Carámbula por su parte le puso "Tu mejor foto, de todos los tiempos".

Otras como Eva De Dominici le pusieron: “Fuegooo”, Flor Vigna “Fuego”, Agustina Cherri “Queeee????”, Mica Vázquez “Wowwww”, Inés Estévez “Ná bueh ese lope nena tiene que llegar para quedarse”, Flor Torrente “Keeeeeeee” y Sol Pérez “Qué fuego”.

Lali Espósito, la “apropiación cultural” y el “blackfishing”

Entre todos los comentarios que tuvo el posteo, una fan se mostró muy enojada con la cantante de “Soy” y le escribió: “Si bien el pelo te queda divino, a muchas personas negras con afro natural, que sufren el racismo todos los días, les ofende o incomoda que nosotres la gente blanca use sus peinados típicos de su estilo de cabello”, arranca el comentario.

Y continuó: “Les parece injusto que las personas blancas se apropien de elementos de su cultura sin sufrir el racismo que elles sufren a diario. Este concepto se llama apropiación cultural y yo la verdad tengo sentimientos encontrados al respecto, y no soy tampoco la más informada para explicarlo. Pero personalmente pienso que si hay todo un grupo de personas que sufren opresión pidiéndonos por favor que no lo hagamos porque les ofende, entonces deberíamos no hacerlo”, cerró.

De esta manera, Lali Espósito acabó envuelta en un escándalo de “blackfishing”.

¿Qué significa “Blackfishing”?

El término se utiliza para describir a alguien al que se lo acusa de fingir ser negro o mestizo en las redes sociales. Principalmente se usa para designar a las personas famosas o influencers que realizan esta práctica, con el fin de ganar seguidores.