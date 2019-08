Bullrich habló del incidente en Uruguay: "Los puteé, no me voy a dejar prepotear"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al episodio que vivió en un bar de Colonia, en Uruguay, donde una mujer la increpó por el caso de Santiago Maldonado y admitió que insultó a la persona que la abordó.

“Me preguntaban dónde estaba Maldonado, de manera agresiva“, afirmó la ministra, quien estaba acompañada por su marido y escoltada por una custodia de policía de la Federal.

“Me salió una palabra un poco fuerte respecto a su actitud. Los puteé, porque me parece que no corresponde lo que hicieron. No me voy a dejar prepotear“, afirmó en declaraciones a radio La Red sobre el hecho que protagonizó con militantes del Partido Obrero (PO).

Y aclaró que “los otros clientes se levantaron para ponerles freno”, actitud que consideró “muy buena”.

“Entré a ese lugar como podría haberlo hecho a cualquier otro, y ellos se dieron cuenta de quién era yo porque mucha gente me saluda y pide sacarse fotos conmigo”, sostuvo la funcionaria.