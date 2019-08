Esto dijo Alina Moine sobre su vinculación con Marcelo Gallardo

La periodista deportiva Aline Moine rompió el silencio tras los rumores que la vincularon a un romance con el entrenador de River Palte, Marcelo Gallardo.

El mismo salió a la luz luego de que Ángel De Brito, reconocido periodista de espectáculos, tirara la bomba en los medios de que el técnico Millonario se había separado de su esposa, Geraldine La Rosa y habría empezado una relación amorosa con la conductora.

Alina Moine habló sobre los rumores de romance con Marcelo Gallardo

Ante la fuerza que fueron tomando los diferentes rumores y noticias que vincularon a Alina Moine y Marcelo Gallardo, la conductora de Fox Sports decidió romper el silencio y aclarar cómo es la situación. Al ser consultada por un periodista la bella rubia expresó que "yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco. Tenemos una buena relación pero nada más. No pasó nada. No sé de dónde surge esto. No tengo idea. Lo desmiento".

"Lo conozco a Gallardo, tenemos buena relación pero no estamos saliendo" Alina Moine sobre los rumores que lo vinculan con el DT.#ElEspectador con @AngeldebritoOk.https://t.co/pNOvQeChO3 pic.twitter.com/ErcqvTbYFX — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) August 21, 2019

La última relación que se le conoció a Alina Moine fue la que mantuvo con el humorista Martín Bossi y anteriormente también tuvo un romance con Carlos "Chapa" Retegui, entrenador de hockey masculino, por el 2016.

La última vez que Alina Moine y Marcelo Gallardo estuvieron juntos

Fue el Monumental el escenario donde, luego de la gran consagración de River Platefrente a Boca Juniors por la Copa Libertadores, Alina Moine condujo el evento. Allí, la periodista le entregó el micrófono a Marcelo Gallardo para que hablara con los hinchas.