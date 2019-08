Entraron a robar a una casa, no consiguieron dinero y se llevaron a un bebé

La Policía y la Fiscalía Federal investigan en la Ciudad de Rosario una denuncia por el secuestro de un bebé de un año y medio.

Según trascendió esta mañana, una joven de 26 años denunció que tres delincuentes ingresaron en su casa ubicada en Ituzaingó al 3400, le exigieron dinero en efectivo y, como no tenía, se llevaron a su pequeño hijo.

Luego, el niño fue abandonado en la puerta de una vivienda cercana, en donde estuvo dos horas solo hasta que fue encontrado por el dueño de casa, quien dio aviso a la policía.

El caso ocurrió alrededor de las 4.30 de este miércoles y se conoció a partir de una llamada que hizo la mamá del bebé al 911.

Andrés, el dueño de la casa donde fue encontrado el pequeño, relató que halló al chiquito "con un buzo celeste y una manta", y agregó: "Me tocaron timbre a las 4.30. No vi ni escuché nada. A las 6.30 un vecino me avisó que tenía un bebé en la puerta de mi casa. Llamé al 911 y cuando bajé ya estaban acá los móviles", finalizó el hombre.

En tanto, Silvina Pait, Jefa de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones, confirmó que el bebé y su mamá están bien.

Personal de la Policía de Investigaciones trata de establecer las causas del hecho y hasta el momento no hay detenidos.