Hugo Lescano: "Necesitan a David Copperfield para dar vuelta la elección"

Hugo Lescano, consultor político que se reunió con funcionarios de Cambiemos el pasado viernes, opinó que Mauricio Macri no tiene ninguna posibilidad de dar vuelta la elección, por el contrario, cree que la diferencia será aún mayor. Además fue muy crítico de Durán Barba y principalmente de la gestión presidencial. “Nunca estuvimos tan cerca de ser Venezuela como en estos últimos cuatro años”, acotó.

Esta mañana, en el programa radial Antes de ver el sol, Lescano fue lapidario al hablar de Durán Barba, quien fue el consultor político de Mauricio Macri hasta las pasadas elecciones. “Esto me hace acordar a la época maradoniana. Cuando Maradona hacía algo bien, todos estaban a su alrededor. Cuando fallaba en algo, era el peor del mundo. Eso a favor de Durán Barba. Después tengo muchas críticas más profundas hacia él. A todos sus candidatos les maquilla el discurso. Como por ejemplo con la pobreza cero, que no existe en ninguna parte del mundo y en los lugares donde se acerca bastante, las políticas son totalmente contrarias a la ideología de Cambiemos”.

Y agregó: “Durán Barba gana elecciones, pero no sabe gobernar. Cuando Macri ganó, tendría que haberlo echado y haber contratado a un consultor político que sepa gobernar. Todos los discursos y la comunicación que ejecuta Barba son de campaña. Macri durante estos cuatros años siempre habló como un candidato y nunca como el presidente de la nación. No anunció ninguna política pública”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-20-13-5-19-macri-y-alberto-f-mantuvieron-otra-charla-telefonica

Hugo fue por más y ejemplificó: “La gente se cansó de escuchar a un presidente que nunca dice nada. Decir ´vamos a recuperar a la Argentina que soñamos´ es una frase que suena bien pero tiene cero contenido. Así se comunicó Macri en estos cuatro años”.

Ante la consulta de si piensa que Macri tiene posibilidades de revertir el resultado obtenido el pasado 11 de agosto, Lescano fue contundente: “Personalmente creo que va a haber mayor diferencia entre Fernández y Macri el 27 de octubre. No hay ninguna manera de revertir esto en tan poco tiempo. Se cometieron muchos errores en la comunicación. Alberto obtendrá alrededor del 56% de los votos y la ventaja será escandalosa”.

En los últimos días en varios medios de comunicación, circuló la información de que Hugo Lescano había sido tentado para ser el nuevo consultor político de Macri, tras la salida de Barba. Ante esto, confesó: “El viernes a la noche cené con un funcionario de altísimo rango del gobierno nacional. Me pidieron una opinión, nunca me propusieron ser parte de la comunicación del presidente. Y yo fui franco con ellos, como debe ser cualquier profesional en su área. Les dije que hoy no necesitan un consultor político, necesitan a David Copperfield para dar vuelta esto. Los que estaban presentes en la cena, en vez de enojarse, estallaron de la risa”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-17-19-15-16-carta-para-el-senor-presidente

Entre sus críticas, también habló sobre el rol que cumple Lilita Carrió en el gobierno nacional. “Carrió ha pasado a ser la vocera de este gobierno. Lo mínimo que puedo decir de ella es que no está en sus cabales, y mucho menos preparada para comunicar. Decir que de Olivos los van a sacar muertos, es muy peligroso. Hablar de muertes en este contexto es totalmente desacertado”.

En otros de los temas de la entrevista, se tocó la preocupación de los últimos días y el miedo de terminar como la realidad que hoy vive Venezuela, según afirman seguidores de Cambiemos. Ante esto, Lescano describió: “Decir que si vuelve el kirchnerismo Argentina será Venezuela, es una chicana política. Si analizamos los datos objetivamente, el actual gobierno es lo más cercano a Venezuela. Miremos la inflación. Estamos segundos, después de ellos, en el índice de pobreza. Nunca estuvimos tan cerca de ser Venezuela como estos últimos cuatro años”.