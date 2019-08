La actriz y modelo, ex Gran Hermano lanzó una contundente revelación que la involucra a ella, (por su pasado) pero también al actual participante del Bailando por un Sueño y ex pareja suya, Ezequiel Ivan Cwirkaluk, conocido como El Polaco.

Una vez que la relación entre la morocha de ojos celestes con el cumbiero concluyó, Silvina reconoció que tuvo que iniciar un camino de sanación para lograr alejarse de los excesos y las drogas durante el tiempo que estuvo de relación “intermitente” con El Polaco.

De hecho hace algunas semanas, cuando Silvina Luna fue invitada al programa Podemos Hablar (PH), reveló que consumió cocaína e hizo referencia a su vínculo con el actual novio de Barby Silenzi: "Consumí cocaína y lo peor que te puede pasar es ponerte de novia con alguien que también consume".

La buena noticia llega esta vez porque la propia Luna, fue quien reveló que tuvo una reciente charla con El Polaco que le hizo muy bien, ya que él le confesó que está tratándose para dejar las drogas. "Me parece una bolu... bloquear a alguien en WhatsApp, pero lo tenía bloqueado porque me parecía bien que no haya contacto. Hace más o menos un mes o dos me mandó a decir por Gladys Florimonte, que es una compañera y amiga en común, que lo desbloquee porque quería hablar", recordó.

