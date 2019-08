Se desata nuevamente la polémica por Vendimia: ¿reina o embajadora?

Hace unos días, en San Juan se tomó la decisión de cambiar la tradicional elección de la reina, en la Fiesta del Sol, por la elección de una embajadora.

La ministra de Turismo de la vecina provincia, Claudia Grynszpan, explicó que el cambio de denominación "es para que se ajuste más a la época que vivimos y al rol de las mujeres del momento. Pero no solo cambiará el nombre, sino que la imagen de la representante también mutará".

Este cambio, desató nuevamente la polémica en Mendoza. El año pasado ya se había comenzado a discutir el tema, a raíz de la modificación implementada en la Fiesta Provincial de la Juventud.

Sofía Haudet, reina de la Vendimia en 2014, opinó al respecto: “Son respetables las decisiones que tome cada provincia respecto a su festejo y respecto a su tradición. Acá es distinto porque la fiesta tiene una connotación histórica distinta, mucho más importante que al tener más años también es más difícil poder cambiar una tradición que ya viene. No podemos olvidarnos que Mendoza es pionera en esto, porque desde el 2015 implementa un reglamento que tiene como objetivo la igualdad".

Manifestó que la reina elegida representa "una mujer que es escuchada y es importante no dar vuelta la cara a los planteos sociales que estamos viviendo". Además, indicó que "si le cambiamos el nombre o le sacamos los atributos, lo veo como superficial. Me parece que un nombre cambie o no, no va a generar un cambio profundo, que si la llamamos 'embajadora' no la cosificamos más. Creo que Mendoza es pionera en los cambios".

Y desde su postura, aseguró que más allá del termino que se utilice, para generar cambios habría que ver "cómo se elige" en la provincia y, en base a eso, "resinificar el rol, la elección, decidir si sigue con el mismo nombre o no y si ese nombre afecta o no en algún momento el rol que la reina desempeña".

“No podemos plantear que queremos cambiar de reina a embajadora si vamos a seguir a una mujer votándola por la subjetividad de la belleza”, sentenció Haudet.

83 años de tradición

Eliana Bertani, titular de la Comisión de Virreinas Nacional de la Vendimia (Covinave), marcó que la fiesta de los mendocinos "tiene identidad propia". "De las 300 fiestas que se hacen, es una de las más importantes y además el guión, el lugar donde se realiza, los carros y el voto cantado de la gente, es lo que nos hace conocidos en el mundo. Sacarle los atributos a nuestra reina sería cambiar esa connotación histórica. Esto simboliza mucho y no solo a los mendocinos, para los niños que la ven, para el turista. Nos conocen a través de la Fiesta de la Vendimia”.

Ante la pregunta de si se podría hacer una fiesta sin reina, la historiadora Elvira Búcolo, respondió que no: "Vendimias oficialmente celebradas, hay 83. Es decir, desde 1936 que Guillermo Cano decidió institucionalizar la celebración de la Fiesta de la Vendimia. Una fiesta que, en primer lugar, eligió reina pero en el decreto de creación de esa fiesta no apareció la elección de la reina. A último momento se eligió y esto fue porque los antecedentes a esa fiesta oficial se veían que cada vez que se terminaba la cosecha, espontáneamente se elegía entre las cosechadoras a la mujer más bella y se la coronaba con pámpanos y uvas".

“Vendimia es mujer, está representada por la mujer. Hay una ley que es la que declara patrimonio de Mendoza a la Vendimia y, entre los considerados, ese patrimonio está formado por la elección de la reina, el carrusel, Vía Blanca, repeticiones, elecciones distritales y demás”, agregó Búcolo.

El rol social de las candidatas

En San Juan se plantea que se presente un proyecto social para ser candidata, frente a esto, Stella Maris Laborde, reina Nacional en 1974, explicó que en Mendoza el compromiso social de las candidatas siempre estuvo presente. "Incluso muchas reinas después siguen haciendo acciones solidarias, sociales, incluso culturales apoyando al turismo que es una actividad económica muy importante para la provincia".

Y remarcó que las reinas no son elegidas por "bonitas". "En la capacitación uno se va dando cuenta de quién está más preparada. De hecho hubo un caso, y no voy a mencionar a la reina en sí, que no la querían y es una profesional, una abogada, reina de Santa Rosa, que mucha gente decía ¿cómo puede ser que sea electa esa mujer como reina? y yo cuando la vi en la capacitación dije 'ojalá esa mujer sea la reina de la Vendimia' por la preparación que tenía”.

Finalmente, la historiadora Búcolo habló de los atributos: “Nuestra corona es bellísima, es representativa de grandes valores y de la historia de Mendoza. Ya se conoce esta obra, que tiene el cerro de la Gloria, la gesta sanmartiniana, los viñedos. Pero el valor de esa corona es simbólico, es muy importante. Estos atributos representan la imagen de reina de la Vendimia, es así como nos identifican porque no es igual a otra reina”.