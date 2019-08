El delantero Darío Benedetto se despidió del plantel y los hinchas de Boca, previo a viajar rumbo a Francia para incorporarse al Olympique de Marsella, que le permitirá cumplir "otro sueño" que es el de jugar en Europa.

"Si yo tengo que pensar en lo que siento, sería así, no me iría. Pero desde chico pensé en jugar en Argentina, en Europa, mi sueño era jugar en Boca, se me pudo cumplir pero tenía pendiente no poder ir a Europa y hoy se me está presentando este otro sueño", confió Benedetto.

En declaraciones a Fox Sports, que ganó tres títulos con la camiseta del "Xeneize", admitió que lo que le dio la gente de Boca no lo vivirá "nunca más a menos que vuelva".

"Es triste despedirme del club que yo amo", afirmó, para cruzar los trascendidos que indicaban que no había querido jugar la serie frente a Athlético Paranaense, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Estuve emocionado el otro día, con la familia. Hubo lágrimas, era mi despedida en la Bombonera, me hubiese gustado terminar jugando como lo hizo el uruguayo Nández pero por mi desgarro no pude despedirme de esa manera, me arrepiento de no poder estar", explicó.

"Se había hablado y la idea es irme después de Paranaense, lamentablemente en el amistoso contra Atlético Tucumán tuve el desgarro en el gemelo interno, si no hubiese jugado. Molesta lo que se dice. Cualquier jugador quiere estar. Soy el primero en ponerme la camiseta de Boca y salir a jugar. Se hablarán un montón de cosas, pero si hablo es para aclarar todo lo que se venía diciendo, todo es mentira", agregó.