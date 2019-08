La ex pareja de Rodrigo Noya hizo una grave acusación contra el actor: lo acusó de no cumplir con la manutención de su hijo, ni con el régimen de visitas.

Sofía Sorrenti (22), habló en el programa Implacables y “escupió veneno” con el ex Agrandadytos y padre de Bautista de 2 años de edad.

La pareja se separó hace prácticamente un año y desde en entonces, comenzó una tensa relación entre ellos que llegó incluso a esta etapa de amenazas por parte de Sorrenti.

"Rodrigo no cumple con lo económico ni con las visitas. Al nene se lo lleva una o dos veces por semana. Yo inicié una demanda, pedí una cuota alimentaria y un régimen de visita. Ahora estamos esperando que termine la feria. Él me da lo que quiere", arrojó la joven mamá.

"El jardín lo pagan sus padres", agregó Sorrenti revelando parte de la trama que hay detrás de su vínculo. Además, la joven explicó que por el momento no se fijó un monto por alimentos.

Sin rodeos, Rodrigo Lussich le preguntó: "¿Te arrepentís de la relación con él?". Y Sorrenti contestó: "No me arrepiento de nada… Yo no sigo enamorada. Él me desilusionó como hombre, como padre, como persona, como todo".

En la misma línea picante por la que transitaba la entrevista, Mimi acotó: "Cuando ustedes empezaron a salir él no estaba en el candelero, estaba medio apagadito, no estaba con la fama que le volvió ahora. ¿Vos creés qué Rodrigo se subió al pony, cuando empezó con el teatro y las mujeres lo buscaban?". Seria y sin dudarlo, Sofía asintió lapidaria:"Sí, sí. Se subió al pony y arrancó. Está creído".

El actor participa actualmente del Súper Bailando, el programa que conduce Marcelo Tinelli y hace algunos días publicó en su cuenta de Instagram una imagen de él junto a su hijo Bautista con un sentido mensaje, ya que era el cumpleaños del pequeño: "Hoy le festejamos el cumple a mi rey. ¡Con mucha gente a quiero mucho gracias a todos por venir! Y compartir este lindo momento".