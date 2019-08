Un miembro de una familia de San Carlos atropelló accidentalmente a un jabalí y decidió carnear el cuerpo del animal para darse un festín junto a los suyos. Así fue como una mujer acabó contrayendo triquinosis.

Días después del choque fatal al animal, la familia mendocina y oriunda del nombrado departamento del Valle de Uco, decidió comer la carne del animal sin saber que estaba infectado.

Una de las mujeres que engulló la carne del jabalí, comenzó a padecer los síntomas que en una primera instancia se asemejaban a los de una gripe, por lo que no despertó mayores sospechas pero con los días y al no presentar signos de mejoría y por el contrario, de agravamiento, concurrió al médico que le confirmó que ella no imaginaba: tenía triquinosis.

“Fui al hospital Tagarelli para hacerme un chequeo. Desde unos días antes había comenzado a sentir hormigueo y adormecimiento en mis manos y de vez en cuando las piernas, pero como tengo problemas de cervical, lo asocié”, comenzó diciendo en su testimonio a El Cuco Digital, la mujer involucrada.

“El médico me pidió una serie de estudios para ver cómo estoy clínicamente. Entre estudio y estudio, me llené de sarpullido sin comezón y comencé a sentirme hinchada. En una de las placas que me hicieron apareció una pequeña manchita en el pulmón y al presentar otros síntomas, detectan neumonía. Comencé el tratamiento y los adormecimientos continuaron ya con muchísimo dolor muscular y muchísima hinchazón. Es más, había momentos en que me faltaba el aire de tan hinchada que estaba” reveló la víctima de la enfermedad parasitaria.

“Nos tuvimos que poner a charlar con el médico y le comenté que había comido un carneito casero de jabalí y nos dimos cuenta que existía la posibilidad de tener triquinosis. Me derivaron al Lencinas (Godoy Cruz) donde me realizaron los análisis y me dieron la medicación. Durante los 15 días de medicación estuve sumamente hinchada y fueron menguado los dolores (…) A la semana de que se me terminaron los medicamentos recién estuvieron los resultados de los análisis, que confirmaban que tengo triquinosis. Con eso termina el tratamiento, ahora en una semana debo repetir estudios para saber si existe alguna complicación con la que deba convivir” cerró la mujer.

¿Qué es la triquinosis?

La triquinelosis (también llamada triquinosis o triquiniasis) es una enfermedad parasitaria causada por un nematodo del género Trichinella, que se adquiere al consumir carne con larvas del parásito.

