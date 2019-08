Miles de beneficiarios de Asignaciones Familiares se quedaron afuera del beneficio que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social sobre aquellos padres que acreditan la asistencia escolar de sus hijos ante las autoridades. El principal fue no tener presentado formulario de escolaridad de sus hijos en Mi ANSES. De todas formas, si no cobraste automáticamente o nunca lo presentaste, no te preocupes, todavía estás a tiempo de recibir el pago extra y de paso asegurar el cobro del año que viene.

A continuación, El Ciudadano te trae toda la información referida a este pago extra que entrega ANSES a todos los padres responsables que mantienen a sus hijos en el aula.

La Ayuda Escolar Anual es un subsidio que se paga a fecha cumplida. O sea que para cobrar este año, deberás comprobar que tu hijo fue al colegio durante todo el 2018. Sin embargo, el mismo trámite te servirá para adelantar los formularios correspondientes al ciclo 2019 a cobrar entre marzo y abril del año que viene. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre.

TABLA DE CONTENIDOS - ANSES | AYUDA ESCOLAR 2019 - 2020

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

¿Cómo cobrar los $1884 por hijo del 2019 y garantizar el pago en el 2020?

¿Cuánto pagan de Ayuda Escolar Anual?

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual?

La Ayuda escolar Anual la pueden recibir todos los beneficiarios Anses que cobren una Asignación Universal por Hijo o Una Asignación Familiar por Hijo con chicos de entre 45 días y 18 años y que asistan a la escuela o a la guardería. Para el caso de los chicos con discapacidad, no hay límites de edad.

Si ya formás parte de alguno de estos grupos pero nunca cobraste la ayuda o dejaste de cobrarla, es por que no presentaste el formulario correspondiente al ciclo lectivo en curso. En esta nota te comentamos todo lo necesario para que no te quedes afuera del beneficio.

El trámite es muy simple y se puede hacer por internet sin necesidad de sacar turnos ni dirigirse hasta una oficina de ANSES. Si seguís el paso a paso que te vamos a presentar a continuación, vas a poder cobrar ahora lo correspondiente al 2018 y a fin de año tan solo vas a tener que ir hasta el colegio y hacer firmar el formulario por el director. De esta forma, no solo vas a poder recibir dinero extra ahora sino que además vas a poder agilizar y garantizar el cobro en el 2020.

Como dijimos al principio de esta nota, muchas madres se quedaron sin cobrar el beneficio 2018 en forma automática por no tener presentado el formulario correspondiente en tiempo y forma. A continuación, te comentamos cómo presentar el formulario de asistencia escolar 2018 y así cobrar los $1701 correspondientes a ese año. Para reclamar este pago tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de este año.

TRÁMITE POR INTERNET (recomendado)

Para llenar el formulario de escolaridad marcado en el punto 2, ingresá en el siguiente enlace: FORMULARIO DE ESCOLARIDAD

PRESENCIAL (con turno)

1 - Pedir el formulario en cualquier oficina de ANSES o imprimirlo desde el siguiente enlace IMPRIMIR FORMULARIO DE ESCOLARIDAD ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL Ley N° 24.714. Si no tenes impresora, te recomendamos pedir amablemente que te lo impriman en la escuela.

2 - Ir hasta la escuela o instituto de rehabilitación con el formulario PS 2.68 en mano, para que te ayuden a llenarlo y lo firme el director. No olvides pedir que también le pongan el sello.

3 - Pedir turno al 130 para presentar la libreta escolar y luego presentarlo a la hora que te asignen. El turno también se puede sacar por Internet a través del siguiente enlace: TURNOS PARA PRESENTAR ESCOLARIDAD

Si a los largo del año cumpliste los pasos anteriores, vas a cobrar la escolaridad 2019 en forma automática (entre marzo y abril 2020) y no tenés que hacer ningún otro trámite. Lo cierto es que si durante todo el 2020 no presentas el formulario con la asistencia correspondiente, ANSES te descontará de tus futuros haberes, el pago inicialmente otorgado de buena fé. El formulario de escolaridad se presenta todos los años y es obligatorio para cobrar la AYUDA.

Las últimas noticias sobre el tema dicen que con los últimos aumentos, la Ayuda Escolar Anual aumentó a $1880 por hijo en el 2019 y el mismo se acreditará automáticamente entre marzo y abril del 2020.

El reclamo retroactivo a cobrar este año es de $1701 por hijo y corresponde al 2018. Para reclamar este pago tenes tiempo hasta el 31 de diciembre de este año, el pago puede demorar tres meses y el mismo se deposita en tu cuenta habitual de ANSES (AUH - SUAF).

Para poder acceder a este beneficio tanto las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) como las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Del niño: concurrir a un establecimiento educativo (escuela) dentro de la enseñanza oficial

Del niño discapacitado: tener vigente la autorización para el pago de Asignación por Hijo con Discapacidad que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Si tu niño tiene menos de 4 años o tiene entre 17 y 18 o es mayor y tiene alguna discapacidad, deberás presentar el Formulario de Acreditación de Escolaridad anteriormente mencionado.

IMPORTANTE:Si además de presentar la escolaridad también presentas el resto de la libreta familiar vas a cobrar un 20% más de lo que cobrás habitualmente.

