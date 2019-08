Peaky Blinders: el creador anunció cómo será el final de la serie

A fines de mes, se estrenará por BBC la tan esperada quinta temporada de Peaky Blinders y, para calmar las ansias de los fanáticos, Steven Knight, creador de la serie, sigue revelando detalles de la historia.

Hace unos días, el también escritor de la ficción admitió que Peaky Blinders tendrá, al menos, dos temporadas más.

Y ahora, Knight contó hasta que momento de la historia llegará la serie. "Sé que el desenlace principal de todo será el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ya sé cómo va a acabar y con qué escena va a ser. En cualquier viaje lo más importante es saber hacia donde vas, a dónde te dirigís. Pero en el camino podés hacer lo que te dé la gana", reveló.

"La ambición siempre fue llegar a la Segunda Guerra Mundial, si alguna vez llegamos ahí o no, nunca lo supe", añadió el escritor, quien además dijo: "Confié en la esperanza de que hubiera suficiente tiempo de aire y de pantalla. Solo quería seguir a una familia entre ambas guerras, que la historia empezara al final de una y acabase al comienzo de la otra. No es un patrón estricto, la exactitud de esos años no nos limitan mucho, pero encuentro la época fascinante. Ese tiempo es lo que nos hizo ser como somos ahora".

Por otra parte, en la entrevista que le cedió a Birmingham Press Club, Steven Knigth explicó que la traumática experiencia de Thomas Shelby (interpretado por Cillian Murphy) en la Primera Guerra Mundial fue lo que desencadenó todo el ritmo de la serie. "Desde el principio he trabajado con la idea de que acompañábamos a un personaje que estaba básicamente muerto, totalmente cambiado por otro. Ese es Tommy. Cuando observamos cómo era antes de la guerra, vemos que tenía ideales, que trabajaba con caballos… Es algo cólico. Luego, llegó la Primera Guerra Mundial y destruyó todo eso por completo", comentó.

