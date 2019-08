Los cambios en el sistema de liquidaciones y las nuevas medidas que tomó el gobierno luego de perder las elecciones, siguen generando dudas entre los beneficiarios de asignación de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En principio se sabe qué aumentos y bonos adicionales van a llegar pero todavía no hay precisiones oficiales en cuanto a las fechas de cobro. Por tal motivo, recomendamos leer esta nota que, además del detalla de los pagos adicionales, también incluye un instructivo paso a paso para que puedas consultar el calendario de cobro correspondiente a tu CUNA.

TABLA DE CONTENIDOS - CUNA: Aumentos, bonos y fechas

¿Cuánto van a pagar a las asignaciones? (aumento y bono)

¿Cuándo y dónde van a pagar a las asignaciones? (consulta online fácil)

¿Qué es CUNA y desde cuándo está vigente?

¿Hay que seguir presentando la libreta?

¿Qué asignaciones no son incompatibles con CUNA?

¿Quiénes pertenecen al sistema CUNA?

Después de perder las elecciones primeras,el gobierno nacional decidió implementar medidas económicas que incluyen adelantos de aumentos y bonos extra a modo de paliativos para bajar la presión social.

Estos son los pagos adicionales y adelantos para asignación (CUNA)

Pago extra de $2000 para trabajadores en blanco (incluye SUAF pero lo pagan las empresas)

Pago extra de $2.000 (por cada niño) para CUNA (ex AUH)

Aumento del 40% para las becas de estudio PROGRESAR.

Bono de $5000 para las fuerzas armadas.

El proceso para obtener esta información y precisa del número de CUIL o el NÚMERO DE BENEFICIO. Sin esos datos, no te va a quedar otra alternativa que dirigirte hasta cualquier oficina de ANSES, generar el número de CUIL y de paso consultar tu fecha y lugar de cobro.

Si por el contrario contás con uno de esos datos, deberás seguir los siguientes pasos.

Los pagos extra de $2000 por niño se van a acreditar junto a los pagos de septiembre y agosto.

1 - Ingresar en la página "Anses Dónde Cobro"

2- En el primer recuadro hay que colocar el número de CUIL y en el segundo recuadro (blanco) el código de seguridad. Luego hacer clic en el botón "CUIL".

3 - A continuación debemos elegir la opción "CUNA" y luego aparecerá un resumen con las próximas fechas y lugares de cobro.

1 - Ingresar en la página "Anses Dónde Cobro"

2- En el primer recuadro hay que colocar el número de NUMERO DE BENEFICIO y en el segundo recuadro (blanco) el código de seguridad. Luego hacer clic en el botón "NUMERO DE BENEFICIO".

3 - A continuación debemos elegir la opción "CUNA" y luego aparecerá un resumen con las próximas fechas y lugares de cobro.

Según la resolución 203/2019, Cuna es una nuevo aplicativo que rige desde 1 de Agosto 2019 que integra el sistema de liquidación de de asignaciones familiares y universales con el fin de agilizar la tarea cotidiana, los tiempos de resolución y las bases de información.

En otras palabras, las personas que más necesitan el dinero van a percibir el cobro antes y además también van a poder elegir lugares de cobro cercanos al domicilio del beneficiario CUNA.

Si. Eso no cambió en nada y aquellos que la presenten van cobrar el 100% del beneficio. Los que no, van a cobrar el 80% los primeros años y de no regularizar el trámite de la libreta familiar, van a poner en riesgo la continuidad de la prestación.

La resolución mencionada anteriormente establece que el cobro de cualquier Pensión No Contributiva resulta incompatible con la percepción de las asignaciones familiares correspondientes a los titulares incluidos en la Ley Nº 24.714, a excepción del cobro derivado de planes, programas o subsidios sociales.

Las personas que integran la siguiente lista, van a poder recibir los beneficios CUNA siempre y cuando tengan, además de la prestación de base, un beneficio familiar.

Asignaciones Familiares para los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y en el sector público nacional.

Ley sobre Riesgos de Trabajo

Seguro de Desempleo

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) establecido por la Ley N° 24.977, sus complementarias y modificatorias;

Sistema Integrado Previsional Argentino (jubilados y pensionados)

PNC por invalidez y PUAM.

Embarazadas y menores que vivan en el país y estén dentro de grupos familiares que se encuentren sin trabajo o tengan trabajo en negro (empleo precarizado).

