Subió un 10% en promedio el precio de los medicamentos

Luego de una semana imprevisible del dólar, con altibajos bruscos, varios sectores buscan estabilizar sus comercios con la actualización de precios.

Y son los medicamentos en Mendoza los que volvieron a percibir un incremento. En promedio, se trata de una suba del 10% (entre 7 y 12%), aunque es un porcentaje que podría seguir en alza, de acuerdo a dos variables: la devaluación del peso argentino y el movimiento de la divisa norteamericana, informó el presidente del colegio farmacéutico de la provincia, Mario Valestra, en Hola Mendoza.

"Esperemos que el aumento no supere el 12 o 13%, que es el porcentaje que más aumentó en los laboratorios de la industria farmacéutica. El tema es que no sabemos si van a seguir subiendo. Es decir, el componente del medicamento en su gran mayoría es importado, son monodrogas que se importan y el precio está acompañado del aumento del dólar", explicó.

Además, dijo que las actualizaciones han "sido dispar", ya que "algunos laboratorios empezaron a acomodar los precios el martes de la semana pasada y hay otros que todavía no los tocan. Los aumentos han sido por listas, es decir no han sido por productos determinados".

Frente a estas irregularidades, es que esperan una pronta definición, para que "todos los laboratorios acomoden sus precios lo menos posible para que no impacte tanto sobre el consumo y la población", indicó además de señalar que esperan "que los laboratorios absorban este impacto y el precio no se mueva más, pero no tenemos la certeza de eso".

Y por último, manifestó que hasta el momento no tienen información respecto al congelamiento de precios.