Buen viaje, Borravinos

La selección mendocina de básquet se despidió ante su gente en un amistoso ante Regatas. Los dirigidos por Sergio Pedemonte triunfaron 74 a 69 y este sábado viajaron hacia Formosa, donde el lunes debutarán en el Argentino de Mayores. ¡Vamos Mendoza!

Una linda fiesta se llevó a cabo en el Colegio Maristas. La selección provincial tuvo su amistoso de despedida frente al plantel de Regatas que disputará la próxima Superliga. Fue un partido parejo, donde el primer tiempo fue favorable al conjunto del Lago, pero en el complemento la Borravino fue más efectiva y se quedó con la victoria.

Para destacar en el combinado provincial, los 23 puntos de Rodrigo Funes, los 18 de Santiago Egas y el trabajo defensivo de Joaquín Moreno, quien aportó 9 tantos en planilla. Del lado de Regatas, fue un gran debut del extranjero Shykeem Jackson quien se despachó con 20 unidades.

Este sábado la delegación mendocina se trasladó rumbo a Formosa con la ilusión de hacer el mejor papel posible. Compartirá la zona B con Misiones y el seleccionado anfitrión y el calendario de partidos es el siguiente:

LUNES 19 DE AGOSTO

13.00hs – Estadio: Cincuentenario – Buenos Aires vs Corrientes

15.00hs – Estadio: Centenario – Entre Ríos vs Chaco

15.15hs – Estadio: Cincuentenario – Santa Fe vs Córdoba

17.30hs – Estadio: Centenario – Mendoza vs Misiones

17.30hs – Estadio: Cincuentenario – Interzonal - Tucumán vs Tierra del Fuego

20.00hs – Estadio: Centenario – ACTO INAUGURAL

21.30hs – Estadio: Centenario – Interzonal - Formosa vs Santiago del Estero



MARTES 20 DE AGOSTO

15.00hs – Estadio: Cincuentenario – Tierra del Fuego vs Buenos Aires

15.30hs – Estadio: Centenario – Santiago del Estero vs Entre Ríos

17.30hs – Estadio: Cincuentenario – Interzonal - Corrientes vs Santa Fe

18.30hs – Estadio: Centenario – Interzonal - Chaco vs Mendoza

20.00hs – Estadio: Cincuentenario – Córdoba vs Tucumán

21.30hs – Estadio: Centenario – Formosa vs Misiones



MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO

15.00hs – Estadio: Cincuentenario – Tierra del Fuego vs Corrientes

15.30hs – Estadio: Centenario – Interzonal - Entre Ríos vs Misiones

17.30hs – Estadio: Cincuentenario – Santa Fe vs Tucumán

18.30hs – Estadio: Centenario – Chaco vs Santiago del Estero

20.00hs – Estadio: Cincuentenario – Interzonal - Buenos Aires vs Córdoba

21.30hs – Estadio: Centenario – Formosa vs Mendoza