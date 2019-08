Las reservas internacionales del Banco Central cayeron en unos US$ 4.000 millones en la semana posterior a la derrota del Gobierno en las PASO.

Sufrieron su decimoquinta caída consecutiva, al hundirse en US$ 1.281 millones, para quedar en US$ 62.406 millones.

Los activos internacionales de la autoridad monetaria acumulan en las cinco jornadas tras las PASO una pérdida de US$ 3.904 millones, mientras que en agosto pierden US$ 5.485 millones.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-16-15-58-6-marcos-pena-lidero-una-reunion-con-todo-su-gabinete-en-olivos

La baja de este viernes se explicó en buena medida -unos US$ 540 millones- por el pago de las Letes del Tesoro no renovadas en la licitación del martes pasado.

Además, el Central subastó este viernes US$ 11 millones a cuenta del Tesoro en el mercado mayorista de cambios, en una jornada en la que no necesitó intervenir con licitaciones de reservas, tal como lo había hecho entre lunes y miércoles.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-16-16-15-20-cotizacion-dolar-hoy-la-divisa-cerro-en-baja-a-58-12

¿Cuántos dólares vendió el Banco Central en la semana?

En medio de la mayor tensión cambiaria, la entidad que conduce Guido Sandleris subastó US$ 105 millones el lunes, US$ 150 millones el martes y US$ 248 millones el miércoles, además de los US$ 60 millones diarios que subastó a cuenta del Tesoro.

El especialista en temas cambiarios Christian Buteler consideró "preocupante" la pérdida de reservas. "No se puede ni siquiera seguir con la mitad de este ritmo de baja, porque no llegás a octubre", alertó.

Dijo que la dura derrota del oficialismo en las PASO generó un "clima de desconfianza que terminó afectando por todos lados", no solo con la devaluación del peso, y el traslado a precios.

Tras las PASO, el dólar saltó un 25% durante la semana y produjo un cimbronazo financiero que el mercado tardará de absorber en un período preelectoral que ha sembrado dudas entre inversores y ahorristas, con un claro estímulo a la dolarización de portafolios de inversión.