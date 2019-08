La carne, el pollo y el cerdo aumentaron sus precios un 7% promedio

A la lista de aumentos, se sumó el incremento de precios en la carne, pollo y cerdo. José Rizzo, empresario del rubro, habló al respecto en CNN Radio Mendoza: “El mercado de la carne se maneja por oferta y demanda. Cuando hay este tipo de incertidumbre el productor no manda el novillo y eso hace que aumente el precio. Con esta escalada del dólar, la gente a la hora de vender no vende hasta visualizar un panorama, los productores ganaderos no están exceptuados".

“El mercado de Liniers, que tenemos como referencia para poner el precio, tuvo entrada nula el lunes, el martes entró un poco, el miércoles igual y hoy aumentó un poco el ingreso. Eso hizo que tuviéramos un aumento en promedio del 7% de la hacienda en pie. Eso significa que a los cortes de carnicería los impacta en un 10 o 7%, dependiendo del corte. Eso es inevitable porque hoy cierra la semana del mercado, el lunes no hay mercado por el feriado", agregó.

Respecto a precios finales, comentó que un kilo de asado -dependiendo de la carnicería- pasó de costar de 250 o 270 pesos a $270 o $290, aproximadamente. "Excepto la mercadería de los supermercados, que son cortes que sobran de la exportación, que están entre los 200 y 240 pesos. Pero es una mercadería totalmente distinta”, remarcó.

Asimismo, indicó que las medidas que anunció Macri son positivas: “En la medida de que esto se vaya normalizando, el presidente está tomando medidas para poder paliar la situación, sino hay incertidumbre en el carnicero y los frigoríficos tenemos que seguir trabajando. Creo que todo tenderá a normalizarse. La quita del 20% de impuestos a los productos debe llegar al pueblo, por eso el Gobierno debe hacer un seguimiento para que no quede en los comercios".

"Nosotros necesitamos que la carne se estabilice a un precio accesible, para que el consumidor compre y podamos mantener la estructura. A nosotros nos han pegado mucho los servicios: luz, gas, alquileres y hasta la bolsa de nylon. Si encima de eso no vendemos, va a quedar el negocio en manos de muy pocos. Creo que las medidas son positivas y no se puede presionar a la gente con mayores precios”, finalizó Rizzo.