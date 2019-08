Alberto Fernández: "El dólar está en un valor razonable"

Luego de salir victorioso en las urnas de las elecciones Primarias con el 47,65% de los votos, el candidato del Frente de Todos, Aberto Fernández, aseguró que el presidente “tiene que terminar su mandato” y llamó a “ser responsables”.

"Argentina tiene que saber que voy a ayudar con todo lo que pueda, pero el presidente tiene que ocuparse de gobernar", aseguró Fernández en Radio Mitre, al tiempo que consideró que el lugar de Macri es “incómodo”.

El candidato no descartó que pueda existir una reunión con el jefe de Estado aunque sostuvo que “no agrega nada” que el se junte con Macri.

“Si es necesaria una reunión con Macri va a existir, no se qué le agrega que yo me reúna con el presidente, yo no soy nada más que un candidato”, dijo al respecto, y agregó: “Entiendo que las circunstancias me hayan puesto en este lugar pero el presidente se llama Mauricio Macri y tenemos que lograr que él tenga plenos poderes hasta el 10 de diciembre porque todo lo demás confunde”.

Por otro lado, el candidato se refirió a la corrida del dólar tras su triunfo en las PASO y consideró que su valor a $60 “es razonable”. En ese sentido, llamó a “preservar las reservas” aunque aseguró que es una “responsabilidad del Gobierno actual”.