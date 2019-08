Expectativa por la respuesta opositora sobre la financiación de obras públicas

Un importante interrogante ha rodeado al edificio del Poder Legislativo de Mendoza en días posteriores al resultado de las PASO del domingo pasado: ¿cuál será la actitud que asumirá el justicialismo con la fuerte cinchada del pedido de autorización de financiamiento de tres obras presentadas por la administración de Alfredo Cornejo? Teniendo en cuenta que la oposición se mostró gananciosa en las primarias nacional y provincial.

A tal punto es importante esta cuestión, que nadie habló del tema como se había hecho antes de las primarias, sobre todo desde el oficialismo. En el transcurrir de los días otros fueron los temas que conllevó a todos los bloques a que se traten leyes ingresadas y sancionar otras que ya tenían despacho de comisiones.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-14-10-47-33-ruben-david-hemos-cuidado-a-los-clientes-y-los-productos

Al respecto, diario El Ciudadano mantuvo diálogo periodístico con el presidente del bloque de diputados del frente Cambia Mendoza, César Biffi, quien ante la pregunta de si el resultado del domingo condiciona el objetivo legislativo de autorizar el financiamiento de las obras, respondió: “Es una cuestión de previo pronunciamiento, donde el país y las provincias no se pueden paralizar por elecciones. Creo que independientemente del resultado, todo aquello que es bueno para la ciudadanía, como en este caso para los mendocinos, tiene que llevarse a cabo”.

¿Hay compromiso por parte de todos los bloques en diputados?

Se debe recordar que nosotros tenemos un compromiso de tratar el financiamiento de los tres proyectos después de las elecciones. Pero no se vería mal y eso nos gustaría, que es adelantar ese tratamiento, porque estamos hablando de recursos que están disponibles para la provincia, con financiamiento a muy largo plazo y con tasas muy bajas.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-14-8-10-7-la-mendocina-belatrix-paso-a-control-de-globant

Son tres obras absolutamente necesarias para Mendoza. El acueducto ganadero del departamento de La Paz es clave y vital para una producción que creció una enormidad y que beneficia globalmente al extremo este mendocino. Con esta obra se incorporarían 500.000 hectáreas a esa producción, fortaleciéndola. La planta de tratamiento de residuos urbanos soluciona el destino final de la basura. Pero, además, coloca a Mendoza en ambientalmente sustentable, porque incluye la extracción de energías limpias, como el biodiésel. Por sobre todo, coloca a la provincia en estado de excelencia ambiental en el país y el mundo. Mientras que la doble vía Junín Rivadavia apoyaría al anillo productivo de esos departamentos”.

¿Usted cree que esa visión tiene la oposición?

Este tema merece de la dirigencia política, más allá de las elecciones, sensatez. Es decir racionalidad que nos lleve, por encima de cualquier resultado electoral. En ese sentido hablaremos nuevamente con la oposición para tratar el financiamiento. Somos conscientes de que necesitamos los dos tercios y por consiguiente, el acompañamiento de ellos. Se debe entender que son proyectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de Mendoza. Gobierne quien gobierne a esta provincia le va a venir muy bien”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-13-13-45-58-construiran-un-hospital-para-pacientes-oncologicos-en-san-rafael

¿Qué pasa con la deuda provincial y la delicada situación del país?

Sí, por supuesto, no se debe dejar de analizar eso. Pero, reitero, Mendoza no tiene un problema de deuda. Tiene deuda pública, pero no es un problema grave ni mucho menos. Están los ratios razonables, naturales que es del 11% al 12% del producto bruto geográfico. Si lo comparamos con la nación que está en el orden del 75% al 80%, este último indica que lo nuestro es una deuda menor. Por eso, lo que creo que Mendoza tiene que hacer definitivamente es tener equilibrio fiscal. Algo que hemos logrado en los últimos dos años, no gastando más que lo que nos ingresa”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-13-10-58-35-mendoza-avanza-en-un-proyecto-de-ley-por-trata-de-personas

Es decir, ¿la provincia toma más deuda con esas tres obras?

Si eventualmente tomamos deuda, como en el caso de las tres obras en cuestión, que sea precisamente para eso, deuda por obra pública. Cuestión que generará empleo, trabajo y mejores condiciones para la competitividad de nuestra economía. Por lo que considero que en eso es donde tenemos que colocar el acento, siempre cuidando la capacidad provincial del pago de su deuda.