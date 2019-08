Día del Niño: los juguetes no aumentarán en Mendoza

El presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de la provincia, Gustavo Fernández, dijo que pese a la variación que el dólar sufrió después de las PASO, los juguetes no van a aumentar antes del Día del Niño, que se celebra en el país el próximo domingo.

La medida surgió luego de una reunión que mantuvo Fernández con los comerciantes, sin embargo resaltó que no es una postura que decida la Cámara y que cada uno es libre de hacer en su negocio lo que crea conveniente.

“Los juguetes han aumentado desde Reyes hasta la fecha un 10 y un 12%, pero de acuerdo a conversaciones que hemos tenido con colegas jugueteros en su mayoría no van a aplicar los aumentos porque si los tuviéramos que aplicar no sería menos de un 20%“, señaló, según publicó Vía País.

“La cámara no lo decide, cada uno en su negocio aplica las estrategias convenientes y de acuerdo a charlas que hemos tenido con algunos de los colegas no van aplicar los aumentos”, agregó.

Por otro lado, el presidente de la cámara de jugueterías dijo que las ventas vienen con retraso. Explicó que existen promociones con Ahora 3, 6 y 12 cuotas para que los padres puedan aprovechar pero igualmente no hay mucho movimiento. “La venta viene muy retrasada, la gente recién ahora está empezando a definir lo que va a comprar y si no puede comprar lo más caro irá por lo barato, lo que pueda”.

Desde la cámara también se quejaron de las ferias a cielo abierto que hay en diferentes lugares de la provincia. “Si estuvieran bajo la ley, bajo las normas correspondientes, si emitieran factura y estuvieran habilitadas municipalmente no tendremos que decir nada, pero no pasa eso. Siempre perjudican a los comerciantes que tienen abierto el comercio 12 meses al año con impuestos y empleados en blanco. Creo que debería haber control” cerró.