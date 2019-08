La Skandalosa Tripulación: a brindar por el aguante

Un viernes 16 de agosto de 2013, La Skandalosa Tripulación presentó su primer disco de estudio Que gire, que significaría también la consagración definitiva de una de las grandes bandas mendocinas.

Seis años después, el 16 de agosto vuelve a caer viernes, y La Skandalosa tiene preparado otro recital inolvidable con la presentación oficial en el Arena Maipú de su tercer álbum Aguante el aguante. “Fue una casualidad hermosa, porque justo es el cumple de Tincho (Brkljacic), nuestro ‘violero’. Se dio todo así, porque encima tuvimos varias piedras en el camino para terminar de organizar como nosotros queríamos este show y terminó quedando este día. Tenemos las mismas mariposas ‘ahí’ que cuando presentamos Que gire, pero el ‘monstruo’ que estamos montando ahora es mucho más grande”, le contó a El Ciudadano Guille Levis, saxofonista y -en la mayoría de los temas- cantante de la agrupación.

Entre medio de estos dos viernes de agosto, el grupo disfrutó de giras por Argentina, Chile y México; multitudinarios espectáculos en nuestra provincia y el lanzamiento de su segundo disco Tal cual somos (2015), pero también sufrió la partida física del Cebo -su carismático cantante y trombonista- que puso a la banda al límite de la disolución.

Solo el aguante -del grupo y de su gente- le permitió a La Skandalosa renacer para seguir tocando, girando y creando algunas canciones que ahora forman parte de Aguante el aguante. “Este disco es un mundo de colores y de sentimientos que cada uno tenía, porque somos muchos los compositores y, como se puede escuchar, hay un bolero, cumbia, ska... Hay de todo. (Aguante el aguante) refleja un poco los sentimientos que cada uno tenía después del ‘palazo’ que nos comimos con lo del Cebo. En un momento pensamos y dijimos: ‘Esto tiene un montón de cosas y no tiene mucho hilo’, pero hablando de la esencia, creo que se respetaba y decidimos largarlo así porque fue lo que quedó, nos encanta y refleja todo lo que pasó, hay muchos estados de ánimo”, reflexionó Guille.

Además, el saxofonista dijo: “Siempre tuvimos esa impronta de bancar lo que salga, no hay límites en los géneros. Igual, creo que se parece más a Que gire, donde cantan varios”.

“En Tal cual somos, el Cebo logró algo muy loco con su participación como frontman y compositor, se dio así el disco y él pasó mucho más al frente”, añadió el músico que en esta nueva etapa de La Skandalosa se vio casi obligado a adoptar el rol de cantante y frontman. De todos modos, Guille Levis aseguró: “Me costó, pero también me gustó ocupar este nuevo lugar. A parte, tuve el apoyo de todos los chicos (de la banda) que me incentivaron, pero yo siento que sigo aprendiendo. Algo muy loco es que en estas últimas giras he tenido que cuidar la voz un poquito más. Estoy un poco más expuesto pero me gusta, siempre con los pibes al lado mío, obvio, porque sino no hubiera podido”.

En todas y cada una de sus etapas, la agrupación tuvo un fuerte respaldo del público y de sus familiares, por eso, el saxofonista comentó que el nombre de este álbum es “solo para ellos, para la gente que nos hizo el aguante cuando tuvimos el ‘quiebre’ con lo del Cebo. Nuestras familias, nuestras parejas y los fanáticos nos demostraron que había gente que quería seguir escuchando a la banda y viendo los lindos shows”.

Aguante el aguante en el Arena

La sana ambición de progresar musicalmente que nunca perdió La Skandalosa Tripulación fue lo que animó a la banda a elegir el Arena Maipú (con capacidad para unas 4.000 personas) como escenario para presentar su nuevo álbum. Con respecto al espectáculo de mañana, el saxofonista confesó: “Va a ser uno de los shows más importantes de La Skandalosa, no solamente en cuanto a sentimiento, sino también porque es una de las producciones más grandes que hemos hecho. Quisimos apostar a algo grande y sí, sin dudas es el show más importante de La Skandalosa”.

“Estamos laburando un show de casi dos horas y media, bien largo. Además, en cuanto a producción, estamos hilando muy fino con las luces y las pantallas. Va a haber un montón de sorpresas”, concluyó.

Detalles del show

Día y hora: mañana a las 21

Lugar: Stadium Arena Maipú (Maza y Civit)

Entradas: en boletería del Arena o anticipadas a $300 en OVNI Lookería, Maxi Mall, Musimundo Portal Los Andes o La Cañada Drugstore