La crisis económica no escapa a los famosos o celebrities. Uno de los que hizo una divertida mención al respecto, fue la actual pareja de la China Suárez, el actor oriundo de Chile, Benjamín Vicuña.

La inflación, la corrida del dólar y ¡el ratón Pérez!, tuvieron un hilo conductor gracias al actor de “El hilo rojo”.

El hijo de Vicuña llamado Betrán, de 7 años de edad, fue el protagonista principal de esta hilarante historia. Con su inocencia, le quitó drama a la crisis económica al escribir una tierna y a la vez divertida carta al ratón Pérez.

Al pequeño se le cayó un diente y le pidió dinero al famoso personaje imaginario. Lo más llamativo fue la forma en la que lo hizo, le escribió:

"Hola ratón Pérez. Hoy se me cayó un diente y por favor quiero que me des lo más que puedas. Mucha plata. Menos de 300 no y 300 tampoco".

El propio Vicuña publicó la foto de la carta en las redes sociales junto a la reflexión: "Coletazos del dólar".