San Martín inspira una nueva revolución

“Cuando crezcas y tengas tus hijos te vas a dar cuenta lo que digo”, tiene que ser una de las frases que más hemos escuchado los argentinos durante la niñez y la adolescencia. Por eso, el mendocino Mau Funes decidió utilizarla como título de su obra que, en 2017, terminaría quedándose con el Certamen Literario Vendimia.

Además del reconocimiento y de la publicación en formato libro, la comedia épica sanmartiniana recibió el beneficio de ser representada en un escenario, y para dirigirla, Mau Funes recomendó a Ariel Blasco, quien ya conocía la historia y aceptó el desafío. “A mí el Mau (Funes) me pidió si podía realizar un prólogo de la obra cuando salió editada. Leí la obra en ese momento, me pareció buenísima, muy divertida y muy ingeniosa. Y después, cuando Cultura fue a producir el espectáculo, me propusieron a mí hacerla y dije que sí”, le contó a El Ciudadano Blasco.

“Eso fue en 2017”, recordó el director de Cuando crezcas y tengas tus hijos te vas a dar cuenta lo que digo, que este fin de semana por fin tendrá su estreno, con dos funciones gratuitas, en el espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén). “Venimos pensando el espectáculo desde ese momento, pero por algunas situaciones nuestras y por otras de Cultura no pudimos estrenar hasta ahora”, reconoció.

De todos modos, las posposiciones de la obra permitieron que finalmente llegue a las carteleras el 17 de agosto, una fecha ideal porque la historia transcurre el día del paso a la inmortalidad del General San Martín. “Iba a ser originalmente un 17 de julio, pero nosotros dijimos: ‘Che, la podríamos patear hasta el 17 de agosto’, que es justo el día en el que sucede la obra. Entonces lo hablamos con la gente del Le Parc y a todos les pareció bien, así que quedó todo hermoso, estoy muy feliz por esa coincidencia”, aseguró Ariel Blasco.

Lo interesante de Cuando crezcas... es que busca homenajear a San Martín, pero no desde la solemnidad o la seriedad, sino desde la comedia. El director del espectáculo destacó: “Solemnidad es una palabra que, cuando se asocia al teatro, da como cierto escalofrío. Lo solemne en escena es medio como aplastante, entonces la obra un poco lo que propone es a unos chicos de escuela que están llevando adelante los festejos del 17 de agosto. Están muy compenetrados y conmovidos con la historia y con todo lo que representa la figura de San Martín...”.

Pero en esta obra, la preparación del acto patrio es solo una de las tramas, ya que según adelantó Blasco: “Los chicos están llevando a cabo un plan y, aprovechando que el acto se va a transmitir para todo el país, van a hacer su propia revolución dentro, boicoteando el acto para, cuando tengan voz, mostrar su lucha, que tiene que ver con el club de barrio, al que antes iban gratis y que ahora ha sido gerenciado y van a tener que pagar cuota”.

En cuanto a la trama, el dramaturgo también contó: “En el medio también hay un hecho familiar un poco corrido de tono que se acerca más a lo fantástico, esto hace que padre e hijo se tengan que poner en los zapatos del otro... y para colmo no tienen muy buena relación”.

“Todo tiene que ver con la gesta del Libertador pero también con la gesta que los chicos van a llevar a cabo”, dijo Ariel Blasco, quien avisó: “Es un espectáculo para toda la familia”.

Sobre el estreno de Cuando crezcas y tengas tus hijos te vas a dar cuenta lo que digo

Día y hora: sábado y domingo a las 21.

Lugar: Sala Armando Tejada Gómez del Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén).

Entradas: gratis (se retiran una hora antes en boletería).

Dramaturgia: Mau Funes

Director: Ariel Blasco

Elenco: Victor Di Nasso, Mateo Alessio, Ivana Catanese, Tania Casciani, Martina Pennacchio, Zoe Gattica, África Mestre Celia, Simón Pérez, Mariela Locarno y Alejandra Trigueros.