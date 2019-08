Alberto Fernández: "Todos queremos que la economía se estabilice"

El candidato a presidente, por el Frente de Todos. Alberto Fernández sostuvo este miércoles que la charla que mantuvo con el jefe de Estado, Mauricio Macri fue "muy buena" y que, en la misma le planteó "su preocupación".

"Tuvimos una buena charla con el Presidente. Las medidas promueven el consumo, pero en el contexto que se toman pueden ser riesgosas", explicó el referente del Frente de Todos, que además destacó, "le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando".

"Fue una buena charla para llevar tranquilidad". Cuando me llamó Macri estaba dando clases. Y agregó: "Yo le pedí a Macri que prime su condición de presidente por sobre la de candidato".

"Nosotros sentimos que la gente ha respaldado nuestra propuesta y queremos defender esa propuesta que no supone riesgo de default, no riesgo de no pagar la deuda, ni desconocer obligaciones que el Estado ha contraído, supone sí una lógica de funcionamiento distinta de la economía", explicó Fernández.

Si bien sostuvo que su deseo es que los "argentinos estén tranquilos", se diferenció nuevamente de Macri al relatar que "representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas del país".

"No hace falta que nos vemos (con Macri), si hace falta que tengamos un diálogo franco y permanentemente abierto para ayudarnos. Él es el Presidente y no hace falta que me vea, lo que sí hace falta es que tengamos esta posibilidad de hablar", aclaró.

Además, sobre la crisis cambiaria, comentó: "Yo quisiera que la economía se tranquilice, que se ordene, y que todos los que estuvieron vociferando diciendo que somos Venezuela salgan a retractarse porque generaron este caos".