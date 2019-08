El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, rechazó que asista a una reunión convocada por el presidente Mauricio Macri porque aseguró: "yo concibo otro país". Aunque luego se conoció que hubo un contacto a través de WhatsApp y quedó concertada una comunicación telefónica.

En una entrevista otorgada a la radio El Destape, el ganador de las elecciones Primarias criticó las medidas anunciadas por el gobierno ya que "intentan mover el consumo", pero advirtió que lo hace "tardíamente y sin tener en cuenta las consecuencias".

"El presidente lo que no entiende es que no tiene mucho sentido [reunirnos]. Porque yo llego, le digo esto [sus críticas] y ¿para qué sirvió la reunión? Lo que tiene que hacer es gobernar y yo lo voy a ayudar a que gobierne hasta el último día", dijo.

"No tiene sentido porque si el presidente espera que yo me ponga de acuerdo va a ser muy difícil porque yo concibo otro país", agregó. "No tiene sentido que nos reunamos porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y porque además yo no me quiero hacer partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina, ¿qué opción le queda si todos hacemos lo mismo y pensamos igual? Yo no pienso como el presidente".

Comunicación por WhatsApp

Luego se conoció que el presidente Macri envió un audio a Fernández convocándolo al diálogo. Macri le pidió que "hablemos porque eso le hace muy bien al país". Según se supo, mantendrían una comunicación en esta jornada.

A través de esa conocida plataforma de mensajería, el mandatario nacional lo convocó a Alberto a un diálogo. El peronista se enteró luego de salir de dar clases en la UBA.

Desde el entorno de Fernández indicaron que la convocatoria presidencia significa: "Si Macri me llama a mí, es porque dice 'solo no puedo'. Y yo, necesito que él gobierne".