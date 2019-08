Pampita respondió a los piropos de Nicolás Occhiato de una elegante pero determinante forma.

Cabe recordar que el ex de Flor Vigna, dijo que Pampita le parecía la mujer más linda del país. La opinión llegó hasta los oídos de la modelo, que entre risas les contestó a los periodistas si cabe la posibilidad la posibilidad de un romance.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-13-19-26-17-es-furor-la-foto-de-calu-rivero-desnuda-en-instagram

A pesar de que para Pampita, Occhiato (según De Brito) es atractivo, descartó de plano cualquier chance de salir con él o que haya algo entre los dos, al decir: “Es muy joven, no se me cruza por la cabeza. Si empieza con 2 la edad, es imposible. No hay ninguna posibilidad. ¡Puede ser mi hijo!".

Además la conductora y modelo de 41 años agregó: "Ni se me ocurre, no lo miro con esos ojos, lo veo como un participante y le deseo lo mejor para su carrera. No es para mí, soy una señora grande, ja ja ja".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-14-8-49-38-noticias-que-paso-con-el-pepo-la-foto-muestra-como-se-encuentra-al-dia-de-hoy

En el móvil de LAM, Pampita le “agradeció” a Ángel de Brito por sus intenciones de auspiciar la pareja al tiempo que le marcó cuál es su situación personal en el amor actualmente: "Le agradezco que me busque candidatos, pero no es necesario, no estoy buscando nada, estoy muy tranquila”.