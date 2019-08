Santiago Alé: "Creo que es irreversible"

“Creo que el resultado es irreversible”, declaró Alé en el inicio del diálogo que tuvo esta mañana con AVS, prácticamente asegurando que Alberto Fernández será el nuevo presidente de la República Argentina.

Y explicó: “Es muy difícil que ese 47% de votos que sacó Fernández se achique en octubre. Y más después de las barbaridades que dijo Macri en el día de ayer en conferencia de prensa. Imagino que el votante del Frente Todos se va a mantener y hay que recordar que alcanzando el 45% será el nuevo presidente”.

Ante la consulta si cree que en Mendoza pueden repercutir estos resultados para las elecciones del próximo mes, analizó: “En la provincia Alberto Fernández sacó un 40% y al igual que a nivel nacional, es muy probable que mantenga ese porcentaje. En los departamentos puede pasar lo mismo, aunque las comunas sean de Cambia Mendoza. Lo hemos visto en la provincia de Buenos Aires, que el arrastre de votos presidenciales se llevó a varios municipios que eran de Cambiemos. El corte de boletas ha sido mínimo y creo que va a ser una elección difícil para el oficialismo provincial”.

Volviendo a la elección del domingo, Alé expresó: “claramente ha sido un voto castigo de la gente. El gobierno no tiene nada positivo para mostrar y el peso de los tarifazos, el FMI y los despidos se vieron reflejados en las urnas. La gestión de Macri ha sido mala y la gente ha votado pensando en que el próximo gobierno puede ser mejor, misma situación que en el 2015. En aquel año, se votó a Macri pensando que podía hacer un gobierno bueno, cosa que no sucedió. La gente votó mirando hacia el futuro y no al pasado”.

Y continuó: “A Macri lo vi desencajado. Está mirando otra película. Ni siquiera fue capaz de saludar al oponente que ganó las PASO. Le echó la culpa al pasado y al futuro. No se ha hecho cargo de nada y está totalmente fuera de foco”.

Respecto a la suba del dólar y la falta de confianza que los mercados le tienen al kirchnerismo, según palabras de Macri, Alé opinó: “Al que no le tienen confianza es a Macri. Sabemos cómo son los mercados. Son especulativos, juegan con la timba financiera. Ningún mercado vino a la Argentina de Macri e invirtió. El fracaso es del actual gobierno”.