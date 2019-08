Ya es oficial: Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo se unificarán en el Sistema de Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia (CUNA). Los cambios, no corresponden a ningún plan y no se cobrará ningún monto extra, como se dijo en un audio de WhatsApp que lamentablemente se viralizó entre los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social. (ANSES)

Lo que sí van a cambiar fechas y lugares de cobro para aquellos que cobren hasta el viernes cobraban una AUH o SUAF. Ahora, ambas prestaciones pasan a llamarse CUNA y lo cierto es que a la fecha todavía no se regularizan los pagos.

En un principio se pensó que se iba a eliminar el sistema de pagos por terminación de DNI pero al parecer eso no va a cambiar. "Todavía nos estamos familiarizando con el sistema, pedimos disculpas por las demoras. Lo importante es que todos las personas que cobran una asignación, van a cobrar. No se realizaron quitas sobre este grupo" comentaron desde el centro telefónico 130.

A continuación, El Ciudadano te responde las preguntas más frecuentes sobre CUNA, el nuevo sistema de validación, liquidación y puesta al pago de las asignaciones.

TABLA DE CONTENIDOS - ANSES LIQUIDACIÓN CUNA DESDE AGOSTO 2019

¿Qué es el NUEVO SISTEMA CUNA?

Nuevas opciones en el lugar de cobro

¿Quiénes forman parte y quiénes no?

Requisitos

La falsa cadena de WhatsApp

De acuerdo a la resolución 203/2019 Cuna es una nuevo aplicativo con vigencia a partir del primero de Agosto 2019 que integra los sistemas liquidadores de asignaciones familiares y universales con el fin de agilizar la tarea cotidiana, los tiempos de resolución y las bases de información. Esto significa que las personas más necesitadas van a cobrar antes y además se van a optimizar el sistema de lugares de cobro.

En el anexo de la resolución mencionada, se aclarar que "los/as titulares del artículo 1° de la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias, tengan o no cargas de familia, deberán elegir el medio de pago donde quieren percibir las Asignaciones ante una Oficina, Delegación, Unidad de Atención Integral (UDAI) o a través del medio que esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) disponga a estos fines. Hasta ese momento seguirán cobrando por las vías que lo venía haciendo y no se verá alterado.

Quienes SI están dentro de CUNA

- Asignaciones Familiares para los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y en el sector público nacional, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral,

- Beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo

- Beneficiarios del Seguro de Desempleo

- Personas inscritas y con aportes realizados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) establecido por la Ley N° 24.977, sus complementarias y modificatorias;

- Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

- Beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor;

- Mujeres embarazadas y aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA, que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.

Quienes NO están dentro de CUNA

La resolución estableció además que el cobro de cualquier suma originada en prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultan incompatible con la percepción de las asignaciones familiares correspondientes a los titulares incluidos en la Ley Nº 24.714, a excepción del cobro derivado de planes, programas o subsidios sociales.

Los requisitos son los mismos que aquellos que tenía previamente. Sin embargo, para las Ex AUH el requerimiento de la Libreta sigue siendo fundamental para evitar descuentos en el beneficio.

"El/la titular de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social deberá acreditar, por cada menor de 18 años a su cargo, el cumplimiento de los requisitos exigidos en la LIBRETA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN, en adelante Libreta, y/o en el Formulario que se establezca para tal fin. La Libreta y/o Formulario deberá ser presentada ante ANSES, desde el primer día hábil de enero y hasta el último día hábil de diciembre de cada año". dice la resolución.

Ex AUH

De los padres y del hijo:

Ser argentinos, residir en el país y tener DNI. Si son extranjeros o naturalizados, tener 3 años de residencia y DNI.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

Ex SUAF

De los padres . Los ingresos, tanto individual como del grupo familiar, deben estar entre los topes mínimo y máximo vigentes. Consultar los topes mínimos y máximos.

. Los ingresos, tanto individual como del grupo familiar, deben estar entre los topes mínimo y máximo vigentes. Consultar los topes mínimos y máximos. Del hijo. Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Una vez más WhatsApp fue vehículo de información falsa y se viralizó entre los usuarios de ANSES. En el mismo se comentaba cuánto cobra el programa CUNA a través de un pago único de agosto. Desde este medio te informamos que CUNA no es una prestación nueva y tampoco un cobro adicional. Los montos, por ahora, siguen iguales hasta septiembre para los ex SUAF y en marzo para los ex AUH.

INFORME: Orlando Tirapu

