Lanzan una campaña de reflexión por el Día del Niño: Jugá más, juzgá menos

Este domingo se festeja el Día del Niño y en Mendoza se están llevando a cabo varias campañas. Una de ellas, es la desarrollada por la agencia de creatividad y contenidos Mermelada INC: “Jugá más, juzgá menos”.

Esta iniciativa busca aportar un mensaje de reflexión sobre el tiempo que los padres pasan con sus hijos y sobre los prejuicios de adultos que pueden afectar el desarrollo de la infancia.

Tiene como pieza central un manifiesto que le habla a los padres y futuros padres y piezas, con la frase “Los chicos pueden jugar con lo que quieran. Jugá más, juzgá menos”, que tendrán soporte digital, comunicación exterior (OOH o vía pública) y multimedia.

Destinar tiempo a compartir el momento de juego con los niños, resulta de gran importancia para su desarrollo, ya que en su infancia se conforman cimientos fundamentales de su subjetividad, que impactarán en el resto de sus vidas.

Se busca también repensar sobre el impacto que tienen los prejuicios adultos en el mundo imaginario de juego y fantasía que construyen los niños. Estos limitan y coartan su libertad de expresión, ya que para los pequeños cualquier objeto puede cumplir el rol de juguete y ser instrumento para significar y construir procesos psicológicos complejos y de gran peso para su constitución.

En conversación con la magister en psicología Mabel Adriana Gómez, explica que: “Hay operatorios que no son sin el otro, por eso la importancia de jugar con un otro, con juegos tradicionales y también en otras instancias como las tecnológicas”.

Y con respecto a los prejuicios aclara que: ”Ese otro (padre o madre), que está teñido por sus propios prejuicios y decide qué es para nenas y qué es para nenes, pierde el objetivo que es proponer espacios lúdicos, pero no para juzgar, sino para compartir, para sumar, para aportar el conocimiento de la realidad e ideales y para acompañar ese proceso de subjetivación”.

Su manifiesto

Un día quizás serás padre y mirarás a tus hijos jugar pensando en lo diferente que fue tu infancia con respecto a la de ellos. Verás cómo juegan con cosas que no lograste imaginar y que seguramente manejan mejor que vos.

Las niñas y niños de hoy nacen en un mundo conectado y con cambios profundos y acelerados. Quizás estés pensando que su mundo tiene más pantallas que descampados, más juguetes a pila que barquitos de papel y más botones que lápices, sogas y barriletes. Pero ese es su mundo, y vos sos afortunado de tener la responsabilidad de enseñarles a vivirlo y descubrirlo.

Sin embargo, a veces tus prejuicios de adulto te atan a un mundo pasado, que en este presente no tiene futuro. ¡Detenete y pensá! ¿Por qué los niños no pueden llorar? ¿Por qué las niñas no pueden jugar con autitos? ¿Por qué tantas creencias atentan contra su inocencia? Sé valiente. Juzgá menos. Desconectate, tirate al piso, ensuciate, disfrazate, pintá con las manos, mirá dibujos en televisores de cartón y construí los mejores castillos con toallones en el living. Corré el sillón y bailá mucho. Reite hasta que te duela la panza. Si te toca ser modelo de peinados, una princesa o un superhéroe, hacé tu mejor papel.

Y si unas manitos con dulce ensucian tu ropa, seguro serán manchas de la suerte. Las pantallas, tablets, o lo que exista cuando leas esto, son parte de su mundo. Invertí tiempo en entenderlo, conocerlo y disfrutarlo más con ellos.

Un día la infancia habrá terminado y los recuerdos que ambos guarden, serán la recompensa. Cada día de sus vidas tus hijos comienzan una nueva aventura en la cual vos sos protagonista.

Comprometete a mirarlos a los ojos, hablarles con el corazón y darles amor y contención, para que tengan una infancia libre y feliz. Los niños pueden jugar con lo que quieran... Jugá más, juzgá menos.