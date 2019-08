La UCIM analizó el comportamiento de los mercados luego de las PASO

La semana pasada empresarios de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) le expresaban a El Ciudadano que el análisis de las PASO del domingo, había que hacerlo el día después. Se referían al comportamiento que tendrían los mercados, de acuerdo al resultado de las Primarias.

El vaticinio se cumplió y fue un lunes muy movido. Tan movido que ha preocupado a todos por las consecuencias que podría traer la fuerte alza del dólar y el destino final de la actual administración nacional.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-12-18-19-33-incorporaran-fruta-mendocina-en-las-meriendas-escolares

Por todo esto, entrevistamos al presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto, quien ante la primera pregunta sobre cómo vivió el lunes negro, respondió: “Es lo que todos esperábamos, los mercados han amanecido sumamente inquietos, muy volátiles. Vemos que los bonos caen con abrupta subida del dólar. Es lo que todos los industriales, comerciantes y empresarios sabíamos que pasaría si triunfaba el kirchnerismo. Sobre todo, en forma que ese resultado se ha dado, sin entrar en detalles políticos porque en política todo se puede dar, hacia un lado, como a otro”.

Entonces, ¿qué cree usted que pueda suceder?

“El tema es cómo esto se traslada al circuito económico argentino y el poder de reacción que pueda tener el Gobierno mediante algún tipo de estrategia o de medidas económicas porque siempre estamos corriendo detrás de las cosas, lamentablemente y no delante. Entonces es saber si con todo esto que pasa habrá más recesión, si los precios, servicios y combustibles se dispararán. Esto es muy complejo y delicado”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-12-13-58-37-en-4-anos-secuestraron-mas-de-8-mil-armas-en-mendoza

¿Alguien sale beneficiado en este panorama?

“No estamos hablando del común de la gente, ni siquiera esas personas que hacen largas filas en las casas de cambio. Estamos hablando de capitales inmensos, intereses que no son muy santos. También de gente e inversores buenos que tenían un modelo económico que seguían y que estaban dispuestos a invertir si el mismo continuaba. Entonces, al ver que ese modelo no ha triunfado se retiran. Por lo tanto, en este terreno tenemos de todo, los pícaros y los que realmente hicieron por el país una apuesta fuerte con sumas millonarias muy fuertes en dólares. En consecuencia, esta movida cambiaria no la mueve el ahorrista de U$S200 o el de U$S1.000. Acá este movimiento de miles de millones de dólares que provocan el desarraigo. Como la caída de los bonos y todo este descalabro que está sufriendo el país”.

¿Será transitoria esta circunstancia o se profundizará?

“Lo que está sucediendo es cíclico, muy pendular puede que dure unas horas, unos días y que se serene. Lamentablemente vemos muchos movimientos especulativos. Gente que vive de esto, que entra y sale de los mercados; compran y venden. Ganan mucho en una actividad que solo la ejecutan desde sus escritorios. Como se nota, aquí hay de todo”.

En otros tiempos de Argentina, por cualquier circunstancia se golpeaban los cuarteles. Hoy eso ya no es así, pero se producen golpes por medio de los mercados.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-12-8-41-0-un-mendocino-se-volvio-millonario-gracias-al-quini-6

¿Cómo se supera eso?

Creo que si hablamos de gente de bien, el presidente, Mauricio Macri, tiene que aceptar la realidad y los Fernández también porque ellos tienen que ser los encargados de salir ante la comunidad argentina para impedir esta suerte de golpe que le propinan los mercados a las instituciones, a la democracia y al propio país. Solo Macri y los Fernández deben ser los responsables de transmitir a la gente que aquí no ha pasado ninguna tragedia, solo el electorado votó. Que a esta elección sobrevienen otras, pero en la coyuntura ellos, como gente de bien, tienen que enviar un mensaje claro a la comunidad. Eso hará que los mercados se calmen inmediatamente.