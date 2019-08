El furioso mensaje de Marcelo Tinelli contra Macri

El conductor televisivo le apuntó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, al señalar que "nadie tiene el derecho de juzgar el voto de otro argentino" en la apertura de su programa ShowMatch.

"Por favor, no te dejes vender el buzón que votamos bien o mal, quién tiene el 'puto' derecho a juzgar el voto de otro argentino, por Dios, que locura eso", comenzó afirmando Macri en la apertura de su programa.

"Hay que respetar todas las ideas siempre, veremos después que pasa en octubre pero el compromiso y la humildad debe ser siempre para todos", agregó.

Luego de mantenerse al margen de cualquier crítica al gobierno ni menciones para con la oposición durante la campaña de las PASO, Tinelli volvió a utilizar la pantalla de su programa de Canal 13 para marcar su posición.

"La debacle no está en los 47 puntos, al contrario, yo en ese momento diría otra cosa como'gracias a los 32 que nos votaron y a los 47 que no nos votaron porque nos hace ver muchas cosas que no estamos viendo'", completó.