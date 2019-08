Alberto Fernández: "Si Macri me necesita, mañana hablo con él"

Durante las últimas horas, Alberto Fernández brindó una entrevista a los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en el programa Corea del Centro (Net TV).

"Es muy impactante porque la mitad de la argentina nos ha votado y él sigue insistiendo en que somos Venezuela", remarcó el hombre que obtuvo más del 47 por ciento de los votos este domingo, quien aseguró que Mauricio no lo llamó, pero que Frigerio le mandó un mensaje felicitándolo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-12-11-13-0-miguel-angel-pichetto-fue-un-castigo-de-la-clase-media-y-los-trabajadores

"Yo obviamente quiero que los argentinos dejen de sufrir y obviamente este gobierno los hace sufrir. Pero no soy nada, soy un candidato. Ni siquiera pasó la primera vuelta. Mi lapicera no firma decretos. ¿Cómo piensa Macri que lo puedo ayudar?", se preguntó Fernández y aseveró que "si Macri me necesita, yo hablo mañana con él pero no quiero mentirle a la gente porque no puedo resolver nada ahora".

También dijo que no quiere caer en default porque es muy costoso salir. "Si no tuviésemos la ayuda del FMI, estaríamos en el default. ¿Qué inversión trajo Macri? No consiguió un inversor potente. Lo único que consiguió fue algunos inversores golondrinas", indicó seguro.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-12-15-3-31-frigerio-haremos-lo-posible-para-dar-vuelta-la-eleccion-en-octubre

Además, el protagonista disparó contra el presidente diciendo que creó cuatro millones de pobres que antes eran de clase media, y que "está orgulloso de eso".