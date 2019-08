Es furor la foto de Calu Rivero desnuda en Instagram

La actriz argentina Calu Rivero sorprendió a sus fans de Instagram al subir una foto de ella completamente desnuda.

La ex actriz de “Campanas en la noche” dejó un particular mensaje junto a la instantánea suya: "No tengo forma, Ni género, Somos frecuencias, Somos AMOR. No shape, No gender, We have frequencies, we are LOVE".

La foto fue sacada con un sentido muy artístico por Calu, quien además la tomó al mejor estilo vintage, ¡con una cámara analógica!

La nota de arte la dio la morocha, al compartir no solo su imagen que la muestra de manera lateral, “como Dios la trajo al mundo”, sino además subió una serie de imágenes clásicas: una era una pintura en la que se ven de espalda tres mujeres en paños menores, con un estilo muy griego, otras eran unas margaritas flotando en un estanque y finalmente un brazo femenino en reposo junto a la almohada de una cama.

Cabe destacar que la publicación de la actriz que denunció a Juan Darthés, tuvo más de 29 mil Likes en Instagram y comentarios positivos de sus fans, algunos de ellos fueron:

- "Hermosa!! Amo tu forma de ser y de expresarte!!👏😘😘😘🙌".

- "Guauuuuu❤️❤️❤️😍 👏👏👏👏".

- "Amo que ames💚✨ ".

-"Dooou eso es de sabios👏👏🙌🙌".

La actriz que vive en la Argentina pero también en Nueva York, se caracteriza por mostrarse de manera muy natural en las redes sociales y completamente desinteresada de las posibles críticas o prejuicios por los que muchas veces la juzgan. Calu apuesta al arte como medio de expresión, le guste a quien le guste.