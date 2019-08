Ronaldo se diferenció de Messi: "Yo gané la Champions con equipos diferentes"

El portugués Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus de Italia, elogió a Lionel Messi al considerarlo "un jugador excelente", pero resaltó que a diferencia con el rosarino él obtuvo la Liga de Campeones con clubes diferentes.

"Messi es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo. La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también gané la Champions League con clubes diferentes", explicó Ronaldo en la serie documental The Making Of de DAZN.

El portugués fue campeón europeo con la casaca de Manchester United de Inglaterra, una vez, y con Real Madrid en cuatro oportunidades, mientras que Messi la obtuvo sólo con los colores del Barcelona, en cuatro ocasiones.

El portugués ahondó en el vinculo que mantiene con la máxima competición continental, recordando que ha sido el máximo artillero de la Champions "seis veces seguidas".