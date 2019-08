Plácido Domingo, denunciado por nueve mujeres de 'acoso sexual'

La ola de acusaciones contra distintos famosos de todo el mundo que se comenzó hace algunos años en Hollywood ahora llegó a Plácido Domingo.

El reconocido director de orquesta español, de 78 años, fue denunciado en simultáneo por nueve mujeres que contaron aberrantes hechos de acoso sexual.

Ocho cantantes -que prefirieron mantenerse en el anonimato- y la bailarina Patricia Wulf son las víctimas, que dieron su testimonio a The Associated Press.

Una de las denunciantes declaró que el tenor "forzó besos húmedos en la boca en un vestuario, una habitación de hotel y una cena de trabajo". "Que alguien intente agarrarte la mano durante una cena de trabajo es raro, o que te ponga la mano en la rodilla es un poco raro. Siempre te estaba tocando de alguna manera, y siempre besándote", añadió otra.

El resto de las denunciantes contaron hechos similares y algunos bailarines y cantantes que trabajaron con el artista corroboraron que tenía comportamientos inapropiados y que perseguía a jóvenes con proposiciones sexuales.

Por su parte, Plácido Domingo emitió un comunicado en el que se defendió diciendo: "Las acusaciones de estas personas no identificadas, que se remontan hasta 30 años, son profundamente preocupantes, e inexactas tal como se describen. Aun así, es doloroso saber que puedo haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo haya pasado y pese a mis mejores intenciones. Yo creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. La gente que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie a propósito".

"Sin embargo, reconozco que las normas y estándares por los que se nos mide hoy -como debe ser- son muy diferentes de lo que eran en el pasado. He tenido la bendición y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me atendré a los estándares más altos", concluyó.