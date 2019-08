Mendoza avanza en un proyecto de ley por trata de personas

En Mendoza se está preparando una estructura jurídica para contrarrestar trata de personas, abusos laborales y contener la asistencia por parte del Estado a personas que han sido víctimas de estos delitos.

Fernando Alcaraz, fiscal federal, explicó a CNN Radio Mendoza en qué consta : “El Código Penal es el que marca los delitos, del tema sancionatorio se ocupa la Justicia Federal porque es la que tiene la competencia. Ahora se está presentando un anteproyecto de ley para la prevención y sensibilización ante delitos de trata de personas, y para la asistencia y protección de las víctimas. Si bien eso está presente a nivel nacional, a nivel provincial y municipal también debe estar”.

Indicó que, a lo largo del 2019, han tenido menos denuncias que en el 2018 por la línea 145. "No diría que aumenta, tampoco sé si disminuye, pero se viene manteniendo”.

“Tenemos casos donde se ha intentado usar a la provincia como zona de paso y otros casos donde efectivamente verificamos explotación sexual y laboral en la provincia”, argumentó.

Luz Faingold, directora de Derechos Humanos de la provincia, se refirió a la explotación laboral: “No ha crecido el delito, no tenemos más mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, tenemos víctimas que estamos asistiendo, pero no ha crecido el número. En cuanto a trata laboral nos tenemos que concentrar, porque Mendoza es una provincia agrícola que da mucho lugar a eso en época de cosecha o de poda. Yo creo que los empresarios y productores están comprometidos, no quieren infringir la ley de trata de ninguna manera", explicó al finalizar.

