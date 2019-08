Informe: el festejo de Alberto Fernández junto a la militancia

foto

El precandidato presidencial Alberto Fernández sostuvo en la noche del domingo que "la Argentina se dio cuenta que el cambio" es el Frente de Todos y destacó que de llegar al Gobierno va a "arreglar lo que los otros rompieron".

"La Argentina se dio cuenta de que el cambio somos nosotros, no ellos. No vamos a preguntarle a nadie a quién votó. Prometo trabajar para que me entiendan. Los que están intranquilos que no se intranquilicen, nunca fuimos locos gobernando. Una vez más vamos a arreglar lo que los otros rompieron", destacó en el búnker del Frente de Todos, luego de conocerse su holgada victoria en las PASO.

Eufórico, agregó: "A los que recomendaron que nos vayamos a dormir, le pedimos por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme".

Informe audiovisual: Rebeca Rodríguez Viñolo - Delfo Rodríguez