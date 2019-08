Vidal, tras la derrota en las PASO: “El mensaje de las urnas hay que escucharlo”

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró este lunes en conferencia de prensa que “el mensaje de las urnas hay que escucharlo”, tras la dura derrota en las PASO ante el precandidato de Frente de Todos, Axel Kicillof, quien la superó por 17 puntos.

A su vez, Vidal manifestó que tras las PASO "hay una probabilidad más baja de que Cambiemos siga gobernando" después de diciembre.

“El mensaje de las urnas hay que escucharlo. Quiero decirles que no me voy a cansar de recorrer esta provincia. Para nosotros, reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Pero la elección de ayer no esta diciendo que tenemos que escuchar mas”, dijo en conferencia de prensa Vidal, quien estuvo acompañada por el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.

Acerca de la gobernabilidad hasta el 10 de diciembre, la gobernadora afirmó que los argentinos no quieren “volver a situaciones del pasado” y que la gobernabilidad “es responsabilidad de quienes gobernamos y de todas las fuerzas políticas de la democracia”.

Vidal también se refirió a la escalada del dólar y a la devaluación del peso e indicó que tiene que ver con la probabilidad “más baja” de que Juntos por el cambio “no siga gobernando”.

“Estamos preocupados por lo que está pasando y acompañaremos a los bonaerenses como lo venimos haciendo. Esta devaluación va a tener impacto y necesitamos más que nunca brindar ayuda para los que no llegan a fin de mes. Hoy el mundo nos dio un mensaje por lo que ha ocurrido y tiene que ver con la probabilidad más baja de que Juntos por el Cambio siga gobernando”, analizó la funcionaria bonaerense.