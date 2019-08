Uceda analizó las Primarias y "la nueva Argentina"

Marisa Uceda, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, habló el día después de las elecciones en CNN Radio Mendoza: “Nosotros seguimos trabajando, tenemos elecciones de nuestros cuatro intendentes en menos de un mes. Reflexionamos contentos de que Mendoza se haya colgado a la nueva Argentina que vamos a construir de la industria y el trabajo".

“Nosotros estábamos en esta carrera, sabíamos que unas buenas PASO nos iban a dejar bien parados para septiembre", enfatizó, remarcando que le traen "a los mendocinos una propuesta de una Mendoza productiva".

"Me asusta que las personas con trabajo tengan miedo de no llegar a fin de mes. Nosotros nos proponemos cierta previsibilidad con un presidente que apueste a eso y una gobernadora que tenga la voz y el coraje para llevar adelante esa medida. El acuerdo firmado entre Alberto y Anabel es un primer paso”, aseguró.

Asimismo, indicó cuál cree que será la relación entre Alberto y Cristina, en caso de ganar las elecciones en octubre: “Creo que va a ser la relación de una vicepresidenta y un presidente que se quieren mucho, se conocen mucho. Será una excelente presidenta en el Senado, tiene mucha experiencia, entiendo que será un lujo. Alberto va a ser un presidente con mucho coraje, mucha valentía que pondrá los intereses de la Argentina".

Además, destacó el resultado en Las Heras. "Es el resultado de lo que se viene trabajando fuertemente. Llevamos como candidato a intendente a una persona con mucha experiencia, no sé si alguien como Guillermo Amstutz conoce el departamento. Creo que Guillermo representa un departamento ordenado, cuentas públicas ordenadas con sensibilidad para que no tengamos la cantidad de pibes que no pueden comer. Lo de Las Heras era previsible".

En tanto, aseguró que fue una buena elección también en Guaymallén, "no ganamos, pero muy bien". "Eso nos esperanza para octubre. Son mejores los resultados de lo que obtuvimos en las PASO, en líneas generales, los resultados son muy esperanzadores”, finalizó Uceda.

