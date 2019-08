Maurito: primero lo primero

Entre medio de los espacios que exige el fenómeno de La Skandalosa Tripulación, con shows, giras, ensayos y todo lo que requiere; Mauro Ferrari se sigue haciendo espacio para desarrollar su proyecto personal Maurito & The Rufos que “surgió en un momento crítico”, como el propio músico reconoce, pero que tuvo un rápido alcance en la región, con fanáticos que se saben de punta a punta los temas de CAGON (el disco debut de la banda) y muchas fechas en Mendoza y otras provincias.

Para Maurito, que ya vivió todo esto hace algunos años cuando La Skandalosa alcanzó una impensada masividad, lo que pasa con su proyecto personal es una especie de hermoso déjà vu. “(El grupo) está creciendo de una manera muy vertiginosa, muy rápida; y lo estoy disfrutando junto a todo el equipo de una manera muy bonita. Por ahí pienso y digo: ‘Guau, nueve años apostando a algo como La Skandalosa, que no sabíamos si iba a funcionar, y vengo y creo otra cosa igual de complicada de que funcione... ¿Qué necesidad?, pero bueno, algo debe haber, porque vuelvo a esos ‘lugares’”, analizó Maurito en una entrevista con El Ciudadano.

Otra de las experiencias que el percusionista está volviendo a disfrutar es “la de volver a salir a tocar para muy poquitas personas y de decir: ‘Hola, ¿Qué tal?, somos tanto y vamos a hacer un poquito de música’, está bueno porque es volver a poner los pies sobre la tierra y acordarse de un par de cosas”.

“Ahora que vamos a presentar Aguante el aguante con La Skandalosa (el viernes en el Arena Maipú) pienso: ‘¡Qué loco!’, porque venimos de hacer una gira tocando para 40 o 50 personas con Los Rufos y vamos a tocar para tres mil con La Skandalosa. Es un contraste muy fuerte, pero es muy bueno poder nutrirme de ambas situaciones”, reflexionó el artista que también apreció las diferencias entre los dos proyectos musicales de los que forma parte. “Esa es la parte que más me llama a continuar, porque siento que es muy honesto en ambos lugares. En Maurito soy el frontman, me toca escribir las canciones, en las que cuento lo que realmente quiero, es una cuestión mucho más individual desde ese lugar, mientras que La Skandalosa es algo mucho más colectivo, donde yo a veces cumplo el rol de percusionista, y a veces de cantante, y a veces de corista. Son distintos los lugares de la cancha en los que me toca jugar, pero está bueno porque hay algo lúdico de lo que aprendo mucho”, dijo.

Además, Mauro Ferrari opinó que, la clave para que funcionen a la par La Skandalosa Tripulación y Maurito & The Rufos es “ser muy ordenado y tener paciencia porque siempre hay algunos traspiés”. “Igual se puede llevar adelante con total normalidad y es muy divertida toda esa cuestión medio ‘camaleónica’ y de enroques que me nutren mucho”.

No pasa nada, a su hermanita

La semana pasada, Maurito lanzó en su canal oficial de Youtube el video de No pasa nada, uno de los temas que forma parte de CAGON y que está dedicado a su hermana Julia. “No pasa nada es una canción que yo se la escribí a mi hermanita en medio de la composición del disco; y con Mauro Henriquez, que es el director audivisual de todo lo que hacemos, siempre tuvimos la sensación de que CAGON no puede ser contado netamente desde la música, se necesitan imágenes para explicar algunas cosas, así que empezamos a documentar giras, notas, ensayos y demás para mostrar la historia de Maurito, que vive pensando en su hermana, con la que le gusta jugar. Muestra un poco todo lo que cuesta trabajar y lo que se va construyendo día a día con The Rufos -todas las imágenes son reales- y, a la vez, que todo lo que estoy haciendo se lo dedico a mi hermana, que quiero que se sienta orgullosa de mí. Al ponerle imágenes siento que la canción tuvo el sentido completo y ahora la gente la escucha diferente”, reveló.

Maurito en el teatro Plaza

Antes de la esperadísima presentación oficial del nuevo disco de La Skandalosa Tripulación, Maurito pasará mañana, junto a The Rufos, por el teatro Plaza (Colón 27 de Godoy Cruz) en el marco de la segunda fecha del Rick Emergente que tendrá lugar el martes desde las 21 y que también tendrá en su line up a Nou Chounza y a Wachas Negras. Con respecto al show, Mauro Ferrari comentó: “La ‘convineta’ de bandas es muy interesante, y está bueno porque son bandas que están generando contenido y que están haciéndose sentir, además traen frescura, la unión genera contundencia, esa manera de conceptualizar aporta a las bandas del under mendocino”.