Andrea Dovizioso ganó el Gran Premio de Austria

Andrea Dovizioso (Ducati) conquistó el GP de Austria de Moto GP al término de un duelo homérico con Marc Márquez (Honda), que sigue conservando una amplia renta al frente del Mundial.

El piloto italiano superó al español en la última curva de la última vuelta luego de una reñida batalla durante casi toda la carrera.

"No pensé que podría colarme en esa última curva pero era la última y tenía que intentarlo", afirmó Dovi. "Me sentía increíblemente fuerte en ese momento y a veces hay que intentar cosas locas", añadió, estimando que fue "si no la más bonita, una de las victorias más hermosas" de su carrera.

Ducati ganó así por cuarta ocasión consecutiva el GP de Austria en el circuito de Spielberg desde su regreso al calendario del Mundial en 2016, una prueba que se le resiste a Márquez.

Esta victoria es importante para Ducati, que no ganaba desde el GP de Italia, a comienzos de junio con Danilo Petrucci.

En la clasificación del Mundial de constructores el triunfo permite a la marca italiana embolsarse un puñado de puntos, mientras el compañero de Márquez en Honda, Jorge Lorenzo, sigue alejado de los circuitos desde su accidente en Holanda en junio.

"Cometimos un error con nuestra elección del neumático trasero", estimó por su parte Márquez. "Estoy satisfecho porque conservo 58 puntos de ventaja en el Mundial", relativizó el pentacampeón del mundo catalán.