La candidata a gobernadora de Mendoza por el Frente Elegí, Anabel Fernández Sagasti, votó en la escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz, en la mañana de este domingo en el que se llevan adelante las PASO en todo el país.

Sagasti conversó con la prensa al salir del colegio y consultada por sus comunicaciones con CFK, contó: "Hemos estado hablando con Cristina en los últimos días y hoy por supuesto nos vamos a comunicar para ver cómo vamos en todo el país. Estamos todos muy expectantes de lo que pueda pasar".

Sobra la jornada de comicios, opinó: "El día de la votación es muy especial, me preparo mucho, chequeo muchas cosas. Me parece que el mensaje para hoy es que tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestras familias y en las esperanzas que tenemos que poner en el sobre. Me parece que lo más poderoso que tenemos los ciudadanos es poder votar".

Además en torno a los dichos de Cornejo, hace algunos días y que la tuvieron como blanco a ella (“No ha administrado ni un kiosco, no puede gobernar” dijo el Gobernador), Sagasti respondió: "Respeto al gobernador de la provincia, me parece que nosotros tenemos que halar de nuestras ideas y de lo que queremos proponer en Mendoza. La gente lo último que necesita son agresiones y si necesitan tranquilidad y que nosotros demos el ejemplo de lo que vamos a aportar para estar mejor".

Anabel dejó entrever la importancia de estas PASO para ella, al asegurar: "Los argentinos nos jugamos mucho. Son los próximos cuatro años de Gobierno. Nuestro voto es muy poderoso y puede representar que nosotros terminemos con injusticias y con la inequidad que hay. Tenemos que ser muy conscientes a la hora de votar".

"A las elecciones llegamos bien y con un proceso mucho más abarcativo, amplio y es lo que nosotros creemos que tienen que tener quienes gobiernen la Argentina y la Mendoza que viene. Vamos a salir todos juntos de los que nos está pasando y es lo que tratamos de transmitir" analizó la candidata a gobernadora de Mendoza por el Frente Elegí.

Por último analizó el desarrollo de la jornada y dijo "Hasta ahora viene todo tranquilo. Les estamos diciendo a todos nuestros fiscales que tenemos que seguir con nuestra buena salud del sistema democrático".