PASO 2019: todo listo para que se midan 10 fórmulas presidenciales

Diez fórmulas presidenciales competirán mañana en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), aunque al no haber internas en los frentes partidarios que se presentan, los candidatos tomarán el resultado como una gran encuesta en el camino a la definición de octubre.

La mayor atención estará puesta en la pulseada entre la coalición oficialista Juntos por el Cambio, que encabeza el presidente Mauricio Macri acompañado por el senador Miguel Ángel Pichetto, y el Frente de Todos, que postula a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner y cuenta con el respaldo del PJ y casi todos los gobernadores peronistas.

Consenso Federal lleva como precandidato presidencial al ex ministro de Economía Roberto Lavagna y como vice al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en una lista que representa al sector peronismo que prefirió mantenerse distante del Frente de Todos por sus diferencias irreconciliables con el kirchnerismo.

Con el objetivo de "superar la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo", el frente de Lavagna incluyó en su armado a partidos como el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo liderado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, además de dirigentes como Graciela Camaño, que no acompañó a su ahora ex líder Sergio Massa en su alianza con Fernández.

Consultá también: ¿Qué pasa si no voto? 😫 Multa 💲| Trámites | Pago y excepciones

Por otra parte, el Frente Despertar postula como precandidato presidencial al economista liberal José Luis Espert, quien estará acompañado por el periodista Luis Rosales, mientras que en la vereda totalmente opuesta aparece el Frente de Izquierda, que lleva la fórmula Nicolás del Caño-Romina del Plá.

El Movimiento al Socialismo (MAS) se destaca por llevar a la única precandidata presidencial de estos comicios, la dirigente feminista Manuela Castañeira, que estará acompañada por Eduardo Mulhall como vice.

En el cuarto oscuro también aparecerá la boleta del Frente Nos, un espacio impulsado por los sectores que se oponen más férreamente a la legalización del aborto y que lleva como precandidato a Juan José Gómez Centurión, acompañado por Cynthia Hotton.

Por otro lado, el nacionalista Frente Patriota propone la fórmula Alejandro Biondini-Enrique Venturino; el Partido Autonomista va con el binomio integrado por el ex gobernador de Corrientes José "Pocho" Romero Feris y el demócrata cristiano Guillermo Sueldo; y el Movimiento Acción Vecinal lleva a Raúl Albarracín y Sergio Pastore.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-5-14-11-29-primarias-del-11-de-agosto-los-seis-pasos-que-debe-seguir-el-elector

En ausencia de internas para dirimir candidaturas presidenciales, las primarias en esa categoría tendrán como única función ser un filtro para las fuerzas que no superen el 1,5% de los votos, pero esto no preocupa ni al Gobierno ni al frente peronista que encabezan el ex jefe de Gabinete y la ex presidenta.

Por el contrario, esos dos espacios se servirán del resultado para diagramar sus estrategias de campaña de cara a las elecciones generales de octubre en las que, si ninguna fórmula supera el 45 por ciento de los votos o el 40 con una diferencia de 10 puntos sobre la inmediata competidora, deberán definir en el balotaje de noviembre.

Es por eso que este domingo, las dos fuerzas tomarán como dato no solo los guarismos obtenidos por cada una y la diferencia que exista entre ambas, sino también los votos que consigan las otras fórmulas, dado intentarán sumar esas voluntades para las elecciones generales.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-9-8-27-36-arranco-la-veda-electoral-que-marco-el-final-de-la-campana

El otro dato fuerte de las primarias surgirá del resultado que los precandidatos presidenciales logren en las provincias de Buenos Aires (que representa el 37 por ciento del padrón nacional), Córdoba (con el 8,6 por ciento), Santa Fe (8,3 por ciento), Capital Federal (7,9 por ciento) y Mendoza (4,2 por ciento).

De acuerdo a la información de la Cámara Nacional Electoral (CNE), un total de 33.841.837 personas se encuentran habilitadas para votar este año.