Una mujer brasileña se quedaba dormida por la mañana y llegaba tarde a su trabajo. No siempre fue así pero de un día para el otro, la oriunda de la ciudad de San Pablo se sorprendía de ver que la alarma que programaba, en realidad funcionaba bien.

No solo desconfió en un principio del celular sino que luego pensó que quizás el problema era el volumen de alarma, es decir que este no era lo suficientemente intenso o que quizás la alerta no sonaba a la hora programada.

Los problemas en su trabajo por llegar tarde, la obligaron a buscar una rápida solución al asunto pero para eso, debía entender que es lo que pasaba y por eso ella junto con una compañera a la que le comentó la situación, lograron descifrar cual era el misterio detrás del fallido despertador.

El video del gato que cancela el despertador

Resulta que el culpable de todo era su mascota, un gato llamado Joaquim.

El animal, al sonar la alarma de la joven se dirigía velozmente hacia la mesa de luz en la que se encontraba el aparato y con sus patitas tocaba la pantalla hasta que sonido se detenía. ¡Increíble!

Como la historia era difícil de creer, sobre todo en su trabajo, la mujer brasileña decidió filmar la secuencia antes de darle una solución a su problema. Fue así que en un video filmado el pasado 27 de julio, se ve como el gato corre hacia el mueble en el que se encuentra el móvil cuando este suena y se le sube arriba hasta que el Smartphone deja de emitir sonido.

Tanto la dueña de Joaquim como su amiga, lejos de enojarse con el animal se mataron de risa al ver la secuencia.