Abed sobre la doble vía: "Es una obra que trae futuro"

El intendente del departamento de Junín, Mario Abed, volvió a pedir por el financiamiento de la doble vía de Rivadavia - Junín y San Martín. En diálogo con CNN Radio Mendoza contó que en la Legislatura pidieron junto a Miguel Ronco el financiamiento a una parte, "que sería el 33%, la parte que da va desde Rivadavia hasta Junín".

"Eso implica calidad en una autopista que verdaderamente hace a la conectividad con bodegas y la Ciudad de Mendoza. Esto presentamos y nosotros no entendemos por qué debe ser tratado después de las elecciones. El comienzo de la obra será después de las elecciones, gane quien gane", indicó el precandidato a la vicegobernación.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-31-14-8-40-intendentes-presionan-por-la-doble-via-rivadavia-junin

Además dio las razones para llevar adelante esta obra: "Son 30 mil hectáreas sin conectividad, tenían la brillante oportunidad de tenerla. Me parece que desde ese desconocimiento se puede haber actuado, pero nosotros nos pusimos a disposición de todas las comisiones. Somos representantes que necesitan de la conectividad".

Además, le respondió a Gabriela Lizana, candidata a intendenta en Rivadavia por el PJ, quien señaló que no es el tiempo de hacer la obra: “Doy un ejemplo que espero que sirva de un enorme intendente que es Dante Pellegrini, él soñó una de las más grandes obras que hizo esta gestión. Buscó fondos internacionales y la hice en mi gestión. No tiene nada que ver cuando se antepone la política a los intereses de los pueblos".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-31-12-39-7-en-octubre-llegarian-los-primeros-fondos-para-portezuelo-del-viento

También, argumentó el hecho de que sea en etapas la construcción de la obra: “No hay obra que no tenga comienzo… Nosotros nos ofrecimos, me ofrezco como intendente. Hablé con (Jorge) Tanús y me habló de dos o tres obras más, pero la verdad es que esta es la que tiene financiamiento y proyecto. Esta obra la soñamos los tres intendentes, la firmamos e hicimos los deberes, los proyectos".

"Esta obra trae futuro, es lo que buscamos cuando dicen los rivadavienses- pese a que no me gusta- que somos un pueblo terminal porque no tenemos rutas que pasen. Lograr la conectividad para todo un departamento no me parece que en ese egoísmo no lo tengamos que hacer", finalizó Abed.