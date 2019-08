Alberto Fernández nombró a científica del Conicet y ella se sintió “apretada”

El precandidato a presidente de Frente de Todos, Alberto Fernández, realizó un acto con científicos. La polémica se generó cuando Fernández nombró a la investigadora del Conicet Sandra Pitta, quien firmó una carta en apoyo a la reelección de Mauricio Macri, para decirle que no tenga miedo de que gane el Frente de Todos en octubre. A la mención, la investigadora la sintió como un “apriete”.

Antes del acto, en diálogo con radio Caput, Pitta dijo que recibió insultos y agravios por firmar la carta en apoyo a Macri. También, afirmó que en el ámbito científico, los que apoyan a Cambiemos no lo dicen por miedo.

Me están llamando de medios extranjeros. Qué bien nos hiciste quedar Alberto! Apretando a una ciudadana común en el Aula Magna de una Universidad Pública. Muy bien lo tuyo. — Sandra Pitta (@spitta1969) August 1, 2019

“Porque en el sector científico el peso del kirchnerismo es más fuerte y el que es fanático es de atacarte. Yo trabajé en el INTA un tiempo. Los dos o tres de un grupo de 10 que no estábamos de acuerdo con el gobierno [de ese entonces] tratábamos de ser muy cautos al hablar. Eso fue lo que más me impactó de esa época. Porque la última vez que viví algo así fue durante la dictadura, donde uno se cuidaba de hablar“, informó Radio Mitre.

Luego de las declaraciones, el precandidato a presidente se refirió al tema: “A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota“. Y continuó: “Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho, igual que todos ellos“.

“Esta mañana, cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, pensaba: ‘Qué equivocada está’. Ella no debe saber que a mí me marcó ‘La noche de los bastones largos’. Yo no pego con bastones ni con decretos a nada ni a nadie y menos a los que investigan y educan. Así que Sandra, sacáte ese miedo, es un miedo incomprensible“, agregó.

La respuesta de la investigadora

Ante las declaraciones, la investigadora dijo que sintió que fue un apriete y escribió en sus redes sociales. “Me están llamando de medios extranjeros. Qué bien nos hiciste quedar Alberto. Apretando a una ciudadana común en el Aula Magna de una Universidad Pública. Muy bien lo tuyo”, escribió.

Luego, tuiteó: “Chicos, para asustarme hace falta más. Esto los describe a ustedes. No a mí. Gracias a todos los que se están solidarizando conmigo en este momento”. Muchos usuarios le respondieron manifestando su apoyo a Pitta.