Luego del partido entre Chile y Argentina, por el tercer puesto de la Copa América, Lionel Messi fue contundente y disparó contra los arbitrajes: “Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol. La Copa está armada para Brasil“, dijo el crack rosarino.

¿Qué dijo Chilavert de la Conmebol?

A raíz de esto, José Luis Chilavert habló en Radio La Red y también arremetió contra los miembros de Conmebol: “La Conmebol mata al fútbol. ¿Por qué van a sancionar a Messi, si vivimos en un mundo democrático? Los jugadores deberían unirse y hacerle un boicot a la Conmebol”, dijo. Además aseguró que “esta Copa América fue preparada para que Brasil saliese campeón”.

Respecto de la utilización del VAR también habló: “El tema del VAR llegó para legalizar la corrupción que hay en el fútbol de Sudamérica, la empresa que maneja el VAR estuvo en el FIFA Gate. Lo que me causa risa es que me dicen “Chilavert tenía razón”, explica Vía País.

Por último, se refirió a su coterráneo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol: “Me parece bien lo que hizo Lionel Messi, porque es la única manera que el fútbol diga qué pasa, no nos quedemos solo en Domínguez, que es un empresario que quebró todo en Paraguay“, dijo “Chila“, nuevamente apoyando al argentino.

El ex arquero siguió con sus durísimas acusaciones contra Domínguez. “Estos tipos vienen, se hacen los buenitos, se lucran a costa de los clubes y se hacen millonarios. Alejandro Domínguez les exigió a Mauricio Macri e Iván Duque (presidentes de Argentina y Colombia) que la Conmebol no pague impuestos para que se haga la próxima Copa América en Argentina y Colombia”, concluyó.