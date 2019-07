Pipío Fernández sumó su cuarta victoria en Puerto Madryn

Gabriel Fernández no deja de sorprender en el Campeonato Argentino de Motocross, que disputó su cuarta fecha de la temporada en Puerto Madryn y donde el mendocino se adjudicó su cuarto triunfo consecutivo en la divisional MX3B.

A bordo de la Yamaha 450 que alista el equipo RPM Cross de Marcelo Sánchez, el popular Pipío demostró una vez más su vigencia en el máximo certamen nacional, al imponerse en las dos baterías, manteniendo de esta manera su racha ganadora: ocho victorias en ocho mangas disputadas.

"Fue una carrera productiva, pude quedarme con las dos mangas que fueron muy peleadas. En la primera final largue en punta pero no me pude escapar. En la segunda vuelta me superó Salanueva y me hizo una diferencia, no lo podía alcanzar entonces cuando me marcaron mitad de carrera me vine para delante y lo pasé faltando dos vueltas para el final", resumió Fernández.

"En la segunda final largué en punta, pero no me pude escapar de Salanueva, que me superó en la segunda o tercera vuelta. Me tranquilicé, tomé aire y me fui para adelante después de mitad de carrera, pude volver a la punta y ganar la carrera con un poco más de ventaja", expresó el oriundo de Guaymallén, que lidera el certamen con 160 unidades, sobre las 125 de Estanislao Salanueva.

"Estoy muy contento por volver a ganar y por seguir en la punta del campeonato. Es muy sacrificado este deporte, ir a todas las fechas, las horas de entrenamiento que lleva, pero es una satisfacción muy grande estar en lo más alto", expresó el actual campeón argentino.

La próxima presentación de Gabriel Fernández en el Campeonato Argentino será el 4 de agosto, cuando se dispute la quinta fecha del calendario en Monte Maíz, Córdoba.