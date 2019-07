Nuevas acusaciones contra Miguel Ángel Cherutti

Lo que parecía una denuncia aislada e incomprobable de la bailarina Melissa Brikman contra Miguel Ángel Cherutti ahora comienza a tener mucho más sentido luego de que otras dos excompañeras del humorista lo acusaran de distintos hechos.

Por un lado, Alejandra Mora, exvedette que compartió elenco con el capocómico en varias obras dijo: "Con él (Cherutti) hice Los bellos y la bestia, Misión imposible y La dama y los vagabundos. Yo pasé muy mal momento cuando trabajé esa temporada del 98, antes de casarme pasé una experiencia espantosa en el teatro, si bien no quiero dar mucho detalle, estoy alejada del medio, tampoco me quiero correr a un costado".

"Yo estaba haciendo la obra La dama y los vagabundos, en el teatro Atlas, Mar del Plata, y tuve muchas agresiones de Miguel Ángel Cherutti... hay cosas que no puedo contar porque en su momento no las pude contar porque no tenía testigos. Me estaban haciendo la vida imposible Cherutti con su mujer, Fabiola, querían que me vaya del espectáculo, nunca me dejé pasar por arriba, siempre tuve mi carácter", añadió.

Después, la exvedette lo trató de violento al declarar: "Tuve una discusión con su novia y Cherutti me quiso levantar la mano... estaba Daniel Fernandez, era el coreógrafo en ese momento, y se puso en el medio...Cherutti me arrinconó contra la pared".

Por su parte, Yanina Zilly contó un hecho en el que el humorista le habría ofrecido un "casting sábana". "Antes de ser conocida hice una prueba, un casting. Cherutti consiguió mi teléfono, en el casting estaba él... después del castin. me llama por teléfono y me hace una propuesta indecente... quería que nos encontremos... tener un encuentro sexual, me lo dio a entender, quería casting sábana, pero no quedé. Cherutti es un degenerado. De última págale a una puta, decile tomá, ¿cuánto es?, es otra cosa. Lo que hizo fue abuso de poder", expresó.

Además, Mariela Montero, una de las finalistas de Gran Hermano 2007, recordó que hace algunos años ya había apuntado contra Cherutti. "Era otra época, había gente intocable y en muchos lugares me fulminaron, diciendo que era gato. Incluso él dijo que me iba a iniciar una querella, cosa que nunca existió", analizó.+

Pero ahora, impulsada por la ola de denuncias detalló: "Llegué al teatro, eran tipo 4 o 5 de la tarde, me fui con una minifalda, tacos stileto, porque trabajás con tu imagen. Era una tremenda oportunidad, me acuerdo que me traspiraban las manos de nervios, no podía creer". Y continúo: "Fue en un camarín, llegó él a hacerme el casting. Me dijo 'veamos que tal sos para la improvisación y manejemos un personaje que te salga'. Yo no había hecho casting más que para Gran Hermano, era una niña queriendo luchar por sus sueños. Con su personaje me amedrentó, era un personaje abusivo. Me tocó, me dio un beso, un lengüetazo asqueroso. Tuve miedo, porque una siente esa energía lasciva. Ahí frenó y me dijo: 'Si no te sentís cómoda y no sabés actuar…'. Una manipulación total".