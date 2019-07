Roddy Zambrano, árbitro encargado de impartir justicia en el duelo entre Argentina y Brasil por la Copa América Brasil 2019, dialogó con Radio Super K-800 de Ecuador y analizó las jugadas más polémicas del partido, a la vez que le respondió a Messi tras sus declaraciones.

Luego de los dichos de Lionel Messi, el árbitro ecuatoriano, que tuvo cinco participaciones en el certamen disputado en Brasil, respondió: “Messi es un jugador que se dedica a jugar nunca tuve problemas con él. La verdad que me sorprieron sus declaraciones luego del partido, pero bueno cada quien tiene su opinión”.

Además, Zambrano habló de la polémica acción previa al segundo gol del conjunto brasileño, en la que se pidió penal para Argentina: “En la jugada entre Otamendi y Arthur, el VAR no me llamó para revisar la jugada, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro”, confesó.

Asimismo, el ecuatoriano se refirió al posible penal de Dani Alves sobre Agüero: "En esa jugada, ¿por qué no muestran la imagen atrás del arco? Agüero hace una falta temeraria. De esa jugada nació un contragolpe y anotó Brasil. Yo aprecié eso y mandé a jugar", expresó.

“Dijeron que yo perdí la comunicación con el #VAR, y eso es totalmente mentira, yo estoy tranquilo y di lo mejor de mi parte”, continuó el referí.

“Ellos al decir “nervioso” se referían a que yo estaba molesto porque siempre dirijo serio, que se entienda eso”, concluyó el árbitro en respuesta a las declaraciones de la delegación argentina.